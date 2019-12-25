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15 лет назад цунами в Индийском океане унесло жизни 230 тысяч человек

26.12.2019 17:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 лет назад в Юго-Восточной Азии произошло подземное землетрясение. Цунами, вызванное им, стало самым смертоносным стихийным бедствием в современной истории. В результате погибли по меньшей мере 230 тысяч человек.


Затопленная курортная зона пляжа Тонсай на острове Пхи-Пхи, Таиланд. 28 декабря 2004 года. Фото: Reuters

26 декабря 2004 года в 7.58 по местному времени в результате столкновения Индийской, Бирманской и Австралийской литосферных плит произошло одно из самых крупных в истории Индийского океана подводных землетрясений. Его магнитуда по разным оценкам составляла от 9,1 до 9,3.

Подводное землетрясение магнитудой спровоцировало сдвиг породы на 1200 километров. Вертикальный сдвиг пластов земной коры в эпицентре землетрясения был равен 8−10 метрам. Резкое, почти мгновенное смещение океанской плиты вызвало деформацию в поверхности океанского дна, которая спровоцировала перемещение огромных масс воды и, как следствие, возникновение гигантских волн — цунами.


Разрушения, вызванные цунами в городе Нагапаттинам, Индия, 31 декабря 2004 года. Фото: Reuters

Первыми под удар попали северная часть индонезийского острова Суматры и остров Ява. В открытом океане высота волн не превышала метра, у побережья они поднялись на 15 метров, ударившись от мелководье — до 30 метров. В отдельных местах острова Суматры морская вода проникла в глубь суши на десять километров. Прибрежные города и деревни были стерты с лица земли, а три четверти западного побережья Суматры было полностью уничтожено.

Примерно через 10−20 минут цунами достигло Андаманских и Никобарских островов.


Разрушенная база ВВС Индии на острове Кар-Никобар — самом северном острове группы Никобарских островов. 29 декабря 2004 года. Фото: Reuters

Заетм под удар попали восточное побережье Индии, Бангладеш и Мальдивских островов. На Мальдивах высота волны не превышала двух метров, но сами острова поднимаются над поверхностью океана не больше, чем на метр-полтора, поэтому две трети территории столицы островного государства оказались под водой. Но благодаря тому, что острова окружены коралловыми рифами, которые приняли на себя удары волн и погасили их энергию, обеспечив тем самым пассивную защиту от цунами.


Женщина оплакивает гибель родственника. Куддалор, Индия. 28 декабря 2004 года. Фото: Reuters

Через два часа гигантские волны обрушились на Шри-Ланку. Цунами унесло жизни десятков тысяч человек и стало причиной самой крупной в истории железнодорожной катастрофы.

Поезд с романтичным названием Samudra Devi («Королева побережья») следовал вдоль побережья, на его борту было, по разным оценкам от 1700 до 2000 человек. Он остановился вблизи деревни Пералия всего в 170 метрах от кромки моря, когда на берег обрушилась первая волна высотой до 9 метров. Она отбросила один из вагонов на расстояние 10 метров от путей, но сам состав уцелел. Пока поездная бригада пыталась вновь сцепить вагоны и отъехать в безопасное место, на побережье обрушилась вторая волна, которая с огромной силой ударила в состав и разорвала его. Из-за давки пассажиры не смогли открыть двери и выбраться из вагонов. Волна забрасывала 30-тонные вагоны на сотню метров от путей через джунгли, и даже 80-тонный тепловоз был откинут на 30−50 метров. Два вагона оказались смыты в океан.


Буддистский монах смотрит на останки поезда Samudra Devi. 30 декабря 2004 года, Пералия, Шри-Ланка. Фото: Reuters

Основной удар стихии в Таиланде приняли на себя острова Пхукет, Пхи-Пхи и материковая часть страны в провинциях Пханга и Краби. На Пхукете волны вызвали значительные разрушения и гибель нескольких сотен туристов и местных жителей.

Остров Пхи-Пхи на время почти полностью скрылся под водой и превратился в братскую могилу для тысячи человек.


Вид с вертолета на курортную зону острова Пхи-Пхи. 29 декабря 2004 года, Пхи-Пхи, Таиланд. Фото: Reuters

Курортная зона острова Пхи-Пхи после цунами. 29 декабря 2004 года, Пхи-Пхи, Таиланд. Фото: Reuters

Страшный удар обрушился на район Кхао Лак провинции Пханга, где располагались несколько наиболее высококлассных гостиниц. Волна высотой с трехэтажный дом прошла там на два километра вглубь суши. Нижние этажи жилищ и гостиниц, находившихся у самого берега, более 15 минут находились под водой, превратившись в ловушку для их обитателей.


Вид с воздуха на курортный город Кхао Лак на западном побережье перешейка полуострова Малакка в Андаманском море, примерно в ста километрах от Пхукета. 30 декабря 2004 года, Кхао Лак, Таиланд. Фото: Reuters

Через шесть часов волна дошла до восточного побережья Африки. За восемь часов она прошла Индийский океан, а за сутки, впервые в истории наблюдения волн, цунами обогнуло весь Мировой океан. Даже на Тихоокеанском побережье Мексики высота волны составила 2,5 метра.

Цунами привело к огромным разрушениям и большому количеству погибших людей на побережье стран Индийского океана.


Женщина ищет родных среди снимков погибших. Нагапаттинам, Индия, 28 декабря 2004 года. Фото: Reuters

Общее количество погибших в результате землетрясения и вызванного им цунами оценивается примерно в 230 тысяч человек, десятки тысяч пропали без вести, более чем полтора миллиона человек остались без крыши над головой.


Погибшие в результате цунами. ​​Тап Ламу, Таиланд. 29 декабря 2004 года. Фото: Reuters

Больше всего пострадала Индонезия — там погибли почти 168 тысяч человек. На Шри-Ланке — более 35 тысяч, в Индии — более 16 тысяч, в Таиланде — более 8 тысяч человек.

Цунами в Индийском океане считается самым смертоносным в известной истории.

 
 
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Общее количество погибших в результате землетрясения и вызванного им цунами оценивается примерно в 230 тысяч человек, десятки тысяч пропали без вести, более чем...
 
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