Запуск «Северного потока-2» перенесли на год

Источник материала: Tut.by

Газопровод «Северный поток-2» удастся достроить с помощью судна «Академик Черский». Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак, передает ТАСС .



Иллюстрация ТАСС

Запуск газопровода перенесли на год — теперь ожидается, что в эксплуатацию его введут до конца 2020 года. Согласно первоначальным планам «Газпрома», строительство газопровода должно было завершиться в конце 2019 года.

Достроить «Северный поток — 2» планируют при помощи судна «Академик Черский», которое принадлежит «Газпрому» и в настоящее время находится на Дальнем Востоке.

Напомним, строительство газопровода остановилось из-за санкций США в отношении «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Они касаются всех компаний, которые способствуют строительству российских газопроводов. После их введения швейцарская компания Allseas, которой принадлежат суда-трубоукладчики, прекратила все работы. В Еврокомиссии заявили , что не одобряют санкции, которые затрагивают интересы легально работающих компаний Евросоюза. Правительство Германии назвало санкции США вмешательством во внутриевропейские дела, в США считают, что санкции против «Северного потока — 2» приняты в интересах Европы .