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В пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги

29.12.2019 08:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько человек пострадали при нападении с ножом, произошедшем в субботу вечером неподалеку от здания синагоги в городе Монси (штат Нью-Йорк). Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

По данным некоторых из них, в результате инцидента ранения получили не менее трех человек. В свою очередь, организация Orthodox Jewish Public Affairs Council (OJPAC — Совет по связям с общественностью ортодоксальных иудеев) заявила в Twitter о том, что в результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек.

«В 09.50 сегодня вечером (05.50 воскресенья по Минску) поступил сигнал о массовой резне <…>, — указывается в заявлении. — Она произошла в доме хасидского раввина. Пять человек с колотыми ранениями, все хасиды, доставлены в местные больницы».

Полиция проводит операцию на месте происшествия.

 
Теги: Минск
 
 
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По данным очевидцев, пострадали не менее трех человек.
 
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