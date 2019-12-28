Три истории удивительного спасения и другие мировые события 2019 года

Источник материала: Tut.by

Как развивались отношения России и США? Как боролись за пост президента в Украине? Что происходит с канцлером Германии? Какие подвижки в делах об убийстве Павла Шеремета и крушении Boeing на Донбассе? Против чего протестовали люди в разных уголках планеты? Вспоминаем значимые события уходящего года. (Если не хотите накануне праздника думать только о важном и серьезном, почитайте три удивительные истории спасения , которые заставят поверить в чудо и людей.)

США — РФ: выход из «ракетного договора»

Отношения России и США за год практически не изменились: лидеры двух стран все так же не могут найти общий язык, а Вашингтон продолжает вводить новые санкции. Напряженность усилилась после разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.



Фото: Reuters

2 февраля истек ультиматум , который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В США заявили о выходе из договора. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729. Вашингтон заявляет, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия эти обвинения отвергает , выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. 4 марта и Россия официально вышла из «ракетного» договора.

Украина: новый президент, движение в деле Шеремета, суд по крушению Boeing над Донбассом

Год для Украины выдался очень насыщенным. Главным событием, безусловно, стали президентские выборы. С любопытством все следили за предвыборной гонкой между Владимиром Зеленским и экс-президентом страны Петром Порошенко. Кандидаты устраивали переговоры с помощью видеороликов , проверялись на глазах у всех на наркотики , а потом и вовсе созвали всех желающих на дебаты на стадион . В итоге новым президентом стал Владимир Зеленский .



Фото: www.president.gov.ua

Придя к власти, он первым делом распустил Верховную раду. Но новых парламентских выборах большинство мандатов получила президентская партия «Слуга народа». Петр Порошенко со своей фракцией ушел в оппозицию, как собственно и «Батькивщина» Юлии Тимошенко, и новая партия «Голос», руководителем которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

На своем посту Зеленский поставил одной из главных целей урегулирование ситуации на Донбассе (кстати, туда он ездит довольно часто ) и возвращение украинцев домой. Он вступил в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы договориться о возвращении задержанных после инцидента в Керченском проливе моряков . Напомним, тогда российские пограничники задержали украинские корабли, которые якобы нарушили государственную границу РФ. 7 сентября состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35». В Украину вместе с моряками вернулся также обвиненный в РФ в терроризме режиссер Олег Сенцов, в РФ улетел руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Кстати, корабли Россия вернула в ноябре, тут не обошлось без претензий. Украинская сторона не досчиталась кое-какого оборудования на судах и вообще заявила, что РФ «угробила корабли».



Фото: Reuters

После этого было разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, согласование «формулы Штайнмайера» , документа о порядке выполнения пунктов Минских соглашений, а потом и проведение саммита «нормандской четверки» — глав Франции, Германии, Украины и России, а также личная встреча Зеленского и Путина . На нормандском саммите обсудили обмен пленными по формуле «всех на всех» и полное прекращение огня на Донбассе, кроме того, договорились о новой встрече.



Фото: Reuters

Другим запоминающимися моментом президентской жизни Зеленского стал пресс-марафон, когда он отвечал на вопросы журналистов 14 часов подряд, побив рекорд президента Беларуси (кстати, президенты успели встретиться на Форуме регионов в Житомире). За это время Зеленский съел только кусок пиццы , и ему даже делали укол, чтобы выдержали связки.



фото: Reuters

Дело Шеремета

Спустя три года после убийства журналиста Павла Шеремета в деле появились подвижки: в декабре власти Украины назвали имена подозреваемых в преступлении — врач и волонтер Юлию Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу, Дугарь отправили под домашний арест , супруги Грищенко были задержаны ранее по другому делу. Следствие склоняется к выводу, что мотивом для убийства стала дестабилизация социально-политической ситуации в Украине «путем убийства известного лица». Заказчиков убийства журналиста все еще не установили.





Крушение Boeing над Донбассом: что нового в деле

Спустя пять лет после крушения Boeing над Донбассом прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым. Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие считает , что эти люди имеют непосредственное отношение к крушению лайнера, на борту которого было 298 человек, даже если не они нажали на кнопку ЗРК «Бук».





9 марта 2020 года в Гааге начнутся судебные слушания по делу. Генпрокурор Нидерландов заявил, что суд начнется вне зависимости от того, будут ли на нем присутствовать подозреваемые в причастности к крушению.

Кстати, с этим делом связан один из пленных, которыми обменялись Украина и Россия в сентябре. Речь идет о бывшем командире одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимире Цемахе. Он был в списках РФ, Украина обменяла свидетеля, заявив, что перед отправкой его допросили следователи из Нидерландов . Спустя несколько месяцев прокуратура Нидерландов обвинила РФ в отказе арестовать Цемаха.

Трампу грозят импичментом

Эта история началась после разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Члены Демократической партии США считают, что Трамп давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.



Фото: Reuters

Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского и даже опубликовал запись их телефонного разговора . В нем действительно упоминался Байден, при этом президент Украины заявил, что во всем разберется новый генпрокурор. 25 сентября конгресс США начал процедуру импичмента . 19 декабря нижняя палата конгресса поддержала обвинения в адрес президента США. Большинство конгрессменов поддержали обвинения по статьям «Превышение полномочий» и «Воспрепятствование конгрессу». Перед выдвижением обвинений был подготовлен большой доклад по импичменту. Теперь решение о том, будет ли Дональд Трамп смещен с должности, примет сенат, где большинство занимают республиканцы. Сам Трамп назвал всю процедуру импичмента самоубийством демократов и потребовал начать немедленное судебное разбирательство по этому делу.

Что происходит с Меркель?

18 июня канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине принимала президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения гимна на торжественной церемонии Меркель начало сильно трясти . Это было очень заметно, но продолжалось недолго, когда главы государств пошли по красной ковровой дорожке, канцлер выглядела нормально, ее не трясло. Позже Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием, лето в Германии и правда выдалось жарким. Канцлер заявила, что выпила пару бутылок води и теперь с ней все в порядке Но приступы дрожи повторились уже 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля на встрече с финским премьером Антти Ринне. Меркель продолжала заявлять, что с ней все в порядке.

А 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен прослушали национальные гимны сидя, хоть это и противоречит протоколу. Также поступили и 16 июля на встрече с премьером Молдовы Майей Санду. 1 ноября в Индии Ангела Меркель снова слушала гимны сидя. Источник в МИД Индии заявил, что это было оговорено заранее, так как канцлер испытывает проблемы со здоровьем.

Джулиан Ассанж: 7 лет жизни в посольстве Эквадора и арест в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 7 лет укрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне . Он боялся экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, поэтому и попросил убежище в посольстве Эквадора. Кроме того, Ассанж опасался депортации из Швеции в США, где ему грозит большой тюремный срок или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. На WikiLeaks были опубликованы не только документы США, но и Британии, и других государств, материалы о войне в Ираке, дипломатическая переписка ведущих мировых держав. Именно после подобных публикаций стало известно, что Агентство национальной безопасности США прослушивало разговоры в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.





В апреле президент Эквадора заявил, что отказывает Ассанжу в убежище, и британская полиция сразу же его арестовала . 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям лишения свободы. В ноябре в Швеции закрыли дело в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году — доказательства оказались недостаточно убедительны для предъявления обвинений.

Что касается США, то тут основателю WikiLeaks предъявили обвинения на 175 лет тюрьмы . Среди них — незаконная публикация имен секретных источников, «которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру», сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Брэдли Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США.

Несколько десятков врачей считают, что жизнь Ассанжа в тюрьме в опасности : по их мнению, он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.

Грета Тунберг: взрослые заявления подростка

«Как вы смеете! Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» — заявила в конце сентября 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг участникам саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата. Девушка обвинила политиков в том, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания» из-за изменений климата.

После выступления Тунберг стала символом экопротеста. Однако не все поддержали идеи девушки после ее эмоциональной речи, кто-то посчитал что за ней стоят конкретные бизнес-инициативы.



Фото: Reuters

А начиналось все с одиночного пикета Греты у здания парламента Швеции около года назад. Она отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Сегодня к движению школьников присоединились около 4 миллионов человек. Юные активисты по пятницам вместо учебы выходят на улицы городов, чтобы привлечь внимание политиков к изменению климата на планете.

В этом году букмекеры считали ее фавориткой среди претендентов на Нобелевскую премию мира, правда в итоге девушка получила альтернативу «нобелевке», журнал Time выбрал ее «Человеком года» , а еще в честь нее назвали жука .

Военная операция Турции в Сирии и ликвидация главы «Исламского государства»

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на востоке реки Евфрат в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими — РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны»). Турция хотела создать буферную зону, которая стала бы защитным поясом для турецкой границы.



Фото: Reuters

Действия Турции не вызвало одобрения у мирового сообщества, а США и вовсе ввели санкции . Кстати, в это же время американский президент Дональд Трам заявил о выводе своих военных из Сирии, но сохранил контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Санкции продержались недолго, Трамп снял их , как только Турция прекратила огонь. Потом прошли переговоры Эрдогана и Путина. По их решению российская военная полиция и сирийские пограничники с 23 октября патрулируют районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

Ликвидация аль-Багдади

27 октября США заявили, что американские военные во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Военные нашли убежище аль-Багдади в 4 км от турецкой границы, там, где обычно не проходили операции. По заявлениям американских властей, главарь ИГ подорвал себе и двоих маленьких детей, когда его окружили . Останки мужчины похоронили в море в течение 24 часов после его смерти, так как этого требовали законы военного конфликта. Спустя несколько дней «Исламское государство» объявило имя преемника Абу Бакра аль-Багдади, о нем известно очень мало.

Добровольный уход с поста Назарбаева и громкое задержание Атамбаева

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе со своего поста. Он возглавлял страну почти 30 лет. В 2010 году он получил титул елбасы — лидера нации. Назарбаев обратился к народу в прямом эфире и подписал свой последний указ о том, что с 20 марта больше не является президентом Казахстана, а исполнять обязанности будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев . На следующий день тот принес присягу на совместном заседании палат парламента, а спустя три месяца победил на президентских выборах.



Назарбаев и Токаев на съезде правящей партии Нур Отан. Фото: Reuters

Сам же Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана, пост он может занимать пожизненно, и остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), членом Конституционного совета.

Как задерживали экс-президента Кыргызстана, штурмуя его дом

С другим экс-президентом еще одной постсоветской республики — Кыргызстана — случился настоящий триллер. Алмазбека Атамбаева подозревают коррупции и злоупотреблении властью по делам о незаконном освобождении вора в законе, реконструкции ТЭЦ и другим. 27 июня Атамбаев был лишен статуса экс-президента и неприкосновенности.



Фото: Reuters

Атамбаев и его сторонники два дня с применением оружия и захватом заложников из числа силовиков держали оборону в доме экс-президента, чтобы не допустить его задержания. Пострадали около 100 человек, один силовик погиб.



@bezpredelkg/Instagram.com

В итоге 8 августа экс-президента задержали , а потом и арестовали. Теперь Атамбаева еще подозревают в применении насилия в отношении силовиков, организации массовых беспорядков, организации убийства и организации захвата заложников. Ему может грозить пожизненное заключение .

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

Страшный пожар случился в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Тушили его более 12 часов. От огня обрушился шпиль и провалилась крыша, был уничтожен деревянный каркас и интерьер собора. В целом, как уточнили затем власти, конструкции Нотр-Дам удалось сохранить. Также от огня спасены две башни.



Фото: Reuters

Прокуратура Парижа допускала две версии возникновения пожара : непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Загорание произошло во время реставрационных работ в храме. Власти отвели более пяти лет на восстановление собора.

Три истории чудесного спасения

Посадка на кукурузном поле

15 августа в Подмосковье два пилота посадили в кукурузном поле самолет с отказавшими двигателями — в них попали птицы. На борту было 233 человека. Посадка прошла успешно, все остались живы. Командир корабля Дамир Юсупов скромно отвечал журналистам: «Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был». Пилотам присвоили звание «Герой России» , а Дамир Юсупов теперь не называет свое имя пассажирам — на борту сразу начинается ажиотаж. Почитайте и другие истории успешных приземлений.



Фото взято с сайта: Reuters.com

Спасенный из-под завалов малыш

Прошлый год закончился большой трагедией: 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа и обрушился подъезд дома, погибли 39 человек. 1 января спасатели обнаружили под завалами 11-месячного малыша . Спасатели говорили : ребенка спасло то, что он был прижат к полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет — в кофточку и памперс. Под младенцем было флисовое одеяло, защищавшее от холода плиты, а голова оказалась зажата дверцами шкафа так, что туда проходил воздух. Врачи все возможное, чтобы сохранить здоровье Ванечки. Сейчас он ничем не отличается от своих сверстников, говорит его мама . Ребенок за год прошел три курса реабилитации.

Видео: МЧС России

Спасти жизнь, заказав пиццу

Эта история произошла в США. К сожалению, она про домашнее насилие. Девушка смогла спасти свою мать, заказав пиццу . Нет-нет, она не звонила в пиццерию, она набрала номер спасателей — 911. Но она не могла прямо сообщить о том, что происходило, чтобы еще больше не разозлить друга матери, который принялся избивать женщину. Диспетчер на том конце провода, к счастью, смог сообразить, что девушка не ошиблась номером, а подает сигналы о помощи, и отправил по адресу наряд полиции.

Протесты против всего

Много стран в этом году охватили протесты. Люди выступали против системы из-за совершенно разных поводов: повышение цен на бензин, пенсионная реформа, отказ в регистрации независимых кандидатов на местных выборах, нежелание властей уходить с поста и даже из-за налога на WhatsApp.

Трагедии года

Природные катаклизмы

Пожары



Сильные пожары распространились в Сибири летом этого года. Дым от пожаров накрыл более чем 600 населенных пунктов России и достиг США и Канады. Фото: МЧС

За масштабными пожарами в Сибири последовали пожары в Амазонии . Фото: Reuters

А из-за пожаров в Австралии в парках массово гибли коалы. были жертвы и среди людей. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинялся перед согражданам за то, что отдыхал на Гавайях в те дни, когда в Австралии полыхают лесные пожары. Фото: Reuters

Расстрелы, взрывы, гибель в фуре

Авиакатастрофы



10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 Max 8 , погибли 157 человек. В октябре 2018-го самолет этой же модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны прекратили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. Изображение: Ethiopian Airlines ‏/ facebook.com

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку через 30 минут после вылета в аэропорту Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек . Фото: vk.com/novosti_moscow_vk

27 декабря в Алматы самолет, на борту которого находилось 98 человек, взлетел и рухнул за пределами аэродрома. Погибли 12 человек . Фото: Reuters

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