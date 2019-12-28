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Три истории удивительного спасения и другие мировые события 2019 года

29.12.2019 09:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как развивались отношения России и США? Как боролись за пост президента в Украине? Что происходит с канцлером Германии? Какие подвижки в делах об убийстве Павла Шеремета и крушении Boeing на Донбассе? Против чего протестовали люди в разных уголках планеты? Вспоминаем значимые события уходящего года. (Если не хотите накануне праздника думать только о важном и серьезном, почитайте три удивительные истории спасения, которые заставят поверить в чудо и людей.)

США — РФ: выход из «ракетного договора»

Отношения России и США за год практически не изменились: лидеры двух стран все так же не могут найти общий язык, а Вашингтон продолжает вводить новые санкции. Напряженность усилилась после разрыва договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.


Фото: Reuters

2 февраля истек ультиматум, который США предъявили России, потребовав от нее в течение 60 дней вернуться к выполнению обязательств по договору о РСМД. В США заявили о выходе из договора. В Вашингтоне считают, что РФ нарушила его созданием ракеты 9М729. Вашингтон заявляет, что 9М729 способна пролететь более 500 километров, что противоречит ДРСМД.

Россия эти обвинения отвергает, выдвигая встречные претензии к США. Так, Кремль заявлял, что США нарушают ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. 4 марта и Россия официально вышла из «ракетного» договора.

Украина: новый президент, движение в деле Шеремета, суд по крушению Boeing над Донбассом

Год для Украины выдался очень насыщенным. Главным событием, безусловно, стали президентские выборы. С любопытством все следили за предвыборной гонкой между Владимиром Зеленским и экс-президентом страны Петром Порошенко. Кандидаты устраивали переговоры с помощью видеороликов, проверялись на глазах у всех на наркотики, а потом и вовсе созвали всех желающих на дебаты на стадион. В итоге новым президентом стал Владимир Зеленский.


Фото: www.president.gov.ua

Придя к власти, он первым делом распустил Верховную раду. Но новых парламентских выборах большинство мандатов получила президентская партия «Слуга народа». Петр Порошенко со своей фракцией ушел в оппозицию, как собственно и «Батькивщина» Юлии Тимошенко, и новая партия «Голос», руководителем которой является солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук.

На своем посту Зеленский поставил одной из главных целей урегулирование ситуации на Донбассе (кстати, туда он ездит довольно часто) и возвращение украинцев домой. Он вступил в переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы договориться о возвращении задержанных после инцидента в Керченском проливе моряков. Напомним, тогда российские пограничники задержали украинские корабли, которые якобы нарушили государственную границу РФ. 7 сентября состоялся обмен пленными по формуле «35 на 35». В Украину вместе с моряками вернулся также обвиненный в РФ в терроризме режиссер Олег Сенцов, в РФ улетел руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Кстати, корабли Россия вернула в ноябре, тут не обошлось без претензий. Украинская сторона не досчиталась кое-какого оборудования на судах и вообще заявила, что РФ «угробила корабли».


Фото: Reuters

После этого было разведение сил в населенных пунктах Золотое и Петровское, согласование «формулы Штайнмайера», документа о порядке выполнения пунктов Минских соглашений, а потом и проведение саммита «нормандской четверки» — глав Франции, Германии, Украины и России, а также личная встреча Зеленского и Путина. На нормандском саммите обсудили обмен пленными по формуле «всех на всех» и полное прекращение огня на Донбассе, кроме того, договорились о новой встрече.


Фото: Reuters

Другим запоминающимися моментом президентской жизни Зеленского стал пресс-марафон, когда он отвечал на вопросы журналистов 14 часов подряд, побив рекорд президента Беларуси (кстати, президенты успели встретиться на Форуме регионов в Житомире). За это время Зеленский съел только кусок пиццы, и ему даже делали укол, чтобы выдержали связки.


фото: Reuters

Дело Шеремета

Спустя три года после убийства журналиста Павла Шеремета в деле появились подвижки: в декабре власти Украины назвали имена подозреваемых в преступлении — врач и волонтер Юлию Кузьменко, добровольцы АТО супруги Грищенко, медсестра Яна Дугарь, ветеран АТО, музыкант Андрей Антоненко. Кузьменко и Антоненко взяли под стражу, Дугарь отправили под домашний арест, супруги Грищенко были задержаны ранее по другому делу. Следствие склоняется к выводу, что мотивом для убийства стала дестабилизация социально-политической ситуации в Украине «путем убийства известного лица». Заказчиков убийства журналиста все еще не установили.



Крушение Boeing над Донбассом: что нового в деле

Спустя пять лет после крушения Boeing над Донбассом прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым. Это граждане России Игорь Гиркин (экс-министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Следствие считает, что эти люди имеют непосредственное отношение к крушению лайнера, на борту которого было 298 человек, даже если не они нажали на кнопку ЗРК «Бук».


9 марта 2020 года в Гааге начнутся судебные слушания по делу. Генпрокурор Нидерландов заявил, что суд начнется вне зависимости от того, будут ли на нем присутствовать подозреваемые в причастности к крушению.

Кстати, с этим делом связан один из пленных, которыми обменялись Украина и Россия в сентябре. Речь идет о бывшем командире одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимире Цемахе. Он был в списках РФ, Украина обменяла свидетеля, заявив, что перед отправкой его допросили следователи из Нидерландов. Спустя несколько месяцев прокуратура Нидерландов обвинила РФ в отказе арестовать Цемаха.

Трампу грозят импичментом

Эта история началась после разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Члены Демократической партии США считают, что Трамп давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах в 2020 году.


Фото: Reuters

Трамп заявил, что не оказывал давления на Зеленского и даже опубликовал запись их телефонного разговора. В нем действительно упоминался Байден, при этом президент Украины заявил, что во всем разберется новый генпрокурор. 25 сентября конгресс США начал процедуру импичмента. 19 декабря нижняя палата конгресса поддержала обвинения в адрес президента США. Большинство конгрессменов поддержали обвинения по статьям «Превышение полномочий» и «Воспрепятствование конгрессу». Перед выдвижением обвинений был подготовлен большой доклад по импичменту. Теперь решение о том, будет ли Дональд Трамп смещен с должности, примет сенат, где большинство занимают республиканцы. Сам Трамп назвал всю процедуру импичмента самоубийством демократов и потребовал начать немедленное судебное разбирательство по этому делу.

Что происходит с Меркель?

18 июня канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине принимала президента Украины Владимира Зеленского. Во время исполнения гимна на торжественной церемонии Меркель начало сильно трясти. Это было очень заметно, но продолжалось недолго, когда главы государств пошли по красной ковровой дорожке, канцлер выглядела нормально, ее не трясло. Позже Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием, лето в Германии и правда выдалось жарким. Канцлер заявила, что выпила пару бутылок води и теперь с ней все в порядке Но приступы дрожи повторились уже 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля на встрече с финским премьером Антти Ринне. Меркель продолжала заявлять, что с ней все в порядке.

А 11 июля Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен прослушали национальные гимны сидя, хоть это и противоречит протоколу. Также поступили и 16 июля на встрече с премьером Молдовы Майей Санду. 1 ноября в Индии Ангела Меркель снова слушала гимны сидя. Источник в МИД Индии заявил, что это было оговорено заранее, так как канцлер испытывает проблемы со здоровьем.

Джулиан Ассанж: 7 лет жизни в посольстве Эквадора и арест в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж 7 лет укрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне. Он боялся экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, поэтому и попросил убежище в посольстве Эквадора. Кроме того, Ассанж опасался депортации из Швеции в США, где ему грозит большой тюремный срок или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. На WikiLeaks были опубликованы не только документы США, но и Британии, и других государств, материалы о войне в Ираке, дипломатическая переписка ведущих мировых держав. Именно после подобных публикаций стало известно, что Агентство национальной безопасности США прослушивало разговоры в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель.


В апреле президент Эквадора заявил, что отказывает Ассанжу в убежище, и британская полиция сразу же его арестовала. 1 мая суд в Лондоне приговорил Ассанжа к 50 неделям лишения свободы. В ноябре в Швеции закрыли дело в отношении Ассанжа по подозрению в изнасиловании женщины в 2010 году — доказательства оказались недостаточно убедительны для предъявления обвинений.

Что касается США, то тут основателю WikiLeaks предъявили обвинения на 175 лет тюрьмы. Среди них — незаконная публикация имен секретных источников, «которые предоставляли информацию американским дипломатам по всему миру», сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Брэдли Мэннингу в получении доступа к секретным документам, связанным с нацобороной США.

Несколько десятков врачей считают, что жизнь Ассанжа в тюрьме в опасности: по их мнению, он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.

Грета Тунберг: взрослые заявления подростка

«Как вы смеете! Вы, со своими пустыми словами, украли мое детство и мои мечты!» — заявила в конце сентября 16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг участникам саммита ООН, посвященного проблемам изменения климата. Девушка обвинила политиков в том, что их интересует лишь экономический рост, тогда как человечество находится «на пороге массового вымирания» из-за изменений климата.
После выступления Тунберг стала символом экопротеста. Однако не все поддержали идеи девушки после ее эмоциональной речи, кто-то посчитал что за ней стоят конкретные бизнес-инициативы.


Фото: Reuters

А начиналось все с одиночного пикета Греты у здания парламента Швеции около года назад. Она отказалась ходить в школу, пока политики не начнут соблюдать условия Парижского соглашения по климату. Сегодня к движению школьников присоединились около 4 миллионов человек. Юные активисты по пятницам вместо учебы выходят на улицы городов, чтобы привлечь внимание политиков к изменению климата на планете.

В этом году букмекеры считали ее фавориткой среди претендентов на Нобелевскую премию мира, правда в итоге девушка получила альтернативу «нобелевке», журнал Time выбрал ее «Человеком года», а еще в честь нее назвали жука.

Военная операция Турции в Сирии и ликвидация главы «Исламского государства»

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира» на востоке реки Евфрат в Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция направлена против организаций, которые Анкара считает террористическими — РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны»). Турция хотела создать буферную зону, которая стала бы защитным поясом для турецкой границы.


Фото: Reuters

Действия Турции не вызвало одобрения у мирового сообщества, а США и вовсе ввели санкции. Кстати, в это же время американский президент Дональд Трам заявил о выводе своих военных из Сирии, но сохранил контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Санкции продержались недолго, Трамп снял их, как только Турция прекратила огонь. Потом прошли переговоры Эрдогана и Путина. По их решению российская военная полиция и сирийские пограничники с 23 октября патрулируют районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.

Ликвидация аль-Багдади

27 октября США заявили, что американские военные во время спецоперации в сирийской провинции Идлиб уничтожили главаря террористической организации «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Военные нашли убежище аль-Багдади в 4 км от турецкой границы, там, где обычно не проходили операции. По заявлениям американских властей, главарь ИГ подорвал себе и двоих маленьких детей, когда его окружили. Останки мужчины похоронили в море в течение 24 часов после его смерти, так как этого требовали законы военного конфликта. Спустя несколько дней «Исламское государство» объявило имя преемника Абу Бакра аль-Багдади, о нем известно очень мало.

Добровольный уход с поста Назарбаева и громкое задержание Атамбаева

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе со своего поста. Он возглавлял страну почти 30 лет. В 2010 году он получил титул елбасы — лидера нации. Назарбаев обратился к народу в прямом эфире и подписал свой последний указ о том, что с 20 марта больше не является президентом Казахстана, а исполнять обязанности будет спикер сената Касым-Жомарт Токаев. На следующий день тот принес присягу на совместном заседании палат парламента, а спустя три месяца победил на президентских выборах.


Назарбаев и Токаев на съезде правящей партии Нур Отан. Фото: Reuters

Сам же Назарбаев возглавил Совет безопасности Казахстана, пост он может занимать пожизненно, и остался председателем партии «Нур Отан» («Свет Отечества»), членом Конституционного совета.

Как задерживали экс-президента Кыргызстана, штурмуя его дом

С другим экс-президентом еще одной постсоветской республики — Кыргызстана — случился настоящий триллер. Алмазбека Атамбаева подозревают коррупции и злоупотреблении властью по делам о незаконном освобождении вора в законе, реконструкции ТЭЦ и другим. 27 июня Атамбаев был лишен статуса экс-президента и неприкосновенности.


Фото: Reuters

Атамбаев и его сторонники два дня с применением оружия и захватом заложников из числа силовиков держали оборону в доме экс-президента, чтобы не допустить его задержания. Пострадали около 100 человек, один силовик погиб.


@bezpredelkg/Instagram.com

В итоге 8 августа экс-президента задержали, а потом и арестовали. Теперь Атамбаева еще подозревают в применении насилия в отношении силовиков, организации массовых беспорядков, организации убийства и организации захвата заложников. Ему может грозить пожизненное заключение.

Пожар в Нотр-Дам-де-Пари

Страшный пожар случился в соборе Парижской Богоматери вечером 15 апреля. Тушили его более 12 часов. От огня обрушился шпиль и провалилась крыша, был уничтожен деревянный каркас и интерьер собора. В целом, как уточнили затем власти, конструкции Нотр-Дам удалось сохранить. Также от огня спасены две башни.


Фото: Reuters

Прокуратура Парижа допускала две версии возникновения пожара: непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Загорание произошло во время реставрационных работ в храме. Власти отвели более пяти лет на восстановление собора.

Три истории чудесного спасения

  • Посадка на кукурузном поле

15 августа в Подмосковье два пилота посадили в кукурузном поле самолет с отказавшими двигателями — в них попали птицы. На борту было 233 человека. Посадка прошла успешно, все остались живы. Командир корабля Дамир Юсупов скромно отвечал журналистам: «Я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был». Пилотам присвоили звание «Герой России», а Дамир Юсупов теперь не называет свое имя пассажирам — на борту сразу начинается ажиотаж. Почитайте и другие истории успешных приземлений.


Фото взято с сайта: Reuters.com
  • Спасенный из-под завалов малыш

Прошлый год закончился большой трагедией: 31 декабря в Магнитогорске произошел взрыв газа и обрушился подъезд дома, погибли 39 человек. 1 января спасатели обнаружили под завалами 11-месячного малыша. Спасатели говорили: ребенка спасло то, что он был прижат к полу детской кроваткой и матрасом и тепло одет — в кофточку и памперс. Под младенцем было флисовое одеяло, защищавшее от холода плиты, а голова оказалась зажата дверцами шкафа так, что туда проходил воздух. Врачи все возможное, чтобы сохранить здоровье Ванечки. Сейчас он ничем не отличается от своих сверстников, говорит его мама. Ребенок за год прошел три курса реабилитации.

Видео: МЧС России


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  • Спасти жизнь, заказав пиццу

Эта история произошла в США. К сожалению, она про домашнее насилие. Девушка смогла спасти свою мать, заказав пиццу. Нет-нет, она не звонила в пиццерию, она набрала номер спасателей — 911. Но она не могла прямо сообщить о том, что происходило, чтобы еще больше не разозлить друга матери, который принялся избивать женщину. Диспетчер на том конце провода, к счастью, смог сообразить, что девушка не ошиблась номером, а подает сигналы о помощи, и отправил по адресу наряд полиции.

Протесты против всего

Много стран в этом году охватили протесты. Люди выступали против системы из-за совершенно разных поводов: повышение цен на бензин, пенсионная реформа, отказ в регистрации независимых кандидатов на местных выборах, нежелание властей уходить с поста и даже из-за налога на WhatsApp.


АЛЖИР

Волнения в Алжире вспыхнули в конце февраля после того, как 82-летний президент Абдель Азиз Бутефлика, который руководил страной 20 лет, решил баллотироваться на пятый срок. При этом Бутефлика с 2013 года был прикован к инвалидному креслу после перенесенного инсульта и редко порявлялся на публике. Протесты не закончились и после того, как Бутефлика подал в отставку. Среди протестующих — много безработной молодежи. 12 декабря прошли президентские выборы, которые также сопровождались многотысячными акциями протеста. Люди не верят, что кто-либо из представленных кандидатов може провести реформы в стране. 19 декабря президентом страны стал экс премьер-министр Абдельмаджид Теббун. Фото: Reuters

БОЛИВИЯ

Протесты в Боливии вспыхнули после очередных президентских выборов 20 октября, на которых победителем себя объявил Эво Моралес, занимавший этот пост три срока подряд. Основной соперник Моралеса Карлос Меса результаты выборов не признал, наблюдатели нашли нарушения. После нескольких недель протестов военные призвали Моралеса подать в отставку. 10 ноября он это сделал и нашел политическое убежище в Мексике. Моралес назвал случившееся госпереворотом. Спустя несколько дней сенатор Жанин Аньес объявила себя временным президентом и назначила новые выборы. Моралес не сможет баллотироваться в этот раз, так как новый закон запрещает претендовать на пост президента тем, кто занимал его два срока подряд. Фото: Reuters

ВЕНЕСУЭЛА

В начале года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Случилось это после инаугурации Николаса Мадуро. Военные попытались организовать вооруженное выступление против президента. Попытка мятежа была подавлена, но протесты постепенно охватили Венесуэлу. Гуайдо поддержали США, Канада, руководство Евросоюза, Аргентина, Бразилия, Колумбия и Чили, Мадуро — Мексика, Куба и Боливия, Россия, Беларусь и Турция. Вот уже год Мадуро и Гуйадо не могут найти общий язык и какое-то решение для страны.

Напомним, Венесуэла уже много лет находится в экономическом кризисе. По последним данным, в 2019 году инфляция в стране превысила 5500%. Жители по-прежнему испытывают дефицит продукции первой необходимости. Люди продолжают массово бежать из страны. По данным ООН, из Венесуэлы уехали около 4,5 млн человек, большинство перебираются в соседние страны. Эксперты считают, что в следующем году число мигрантов может возрасти до 6,5 млн человек. Фото: Reuters

ГОНКОНГ

Протесты тут назревали с весны. В июне правительство представило законопроект, разрешающий экстрадицию подозреваемых из Гонконга в материковый Китай. Протестующие решили, что это противоречит главному принципу автономности Гонконга — «одна страна, две системы», и 9 июня на улицы вышло около миллиона человек. Спустя несколько дней власти отозвали законопроект, но люди продолжили выходить на акции протеста все лето, осень и зиму. Дошло до того, что студенты двух вузов превратили здания кампусов в «крепости». За это время прошло более 900 демонстраций, задержано около 6 тысяч человек, полиция сотни раз применяла слезоточивый газ и резиновые пули. Теперь протестующие требуют расследования действий силовиков при жестком разгоне акций, демократических реформ и отставки главы Гонконга Керри Лам. Фото: Reuters

ГРУЗИЯ

Протесты у парламента Грузии начались 20 июня и с тех пор практически не прекращаются. Причиной недовольства стало выступление в парламенте российского депутата. Оппозиция требовала проведения внеочередных парламентских выборов, отставки главы МВД Георгия Гахарии и спикера парламента. Первые два требования так и не были выполнены, а Гахария в сентябре стал премьер-министром страны. Инцидент с российским депутатом в Грузии послужил причиной закрытия Россией авиасообщения с этой страной. 21 июня Путин подписал соответствующий указ «в целях обеспечения национальной безопасности РФ, защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий». Также был введен временный запрет на полеты из Грузии в Россию грузинских авиакомпаний. Условием для возобновления авиасообщения российская сторона называет нормализацию ситуации в Грузии. Фото: Reuters

ИНДИЯ

В начале декабря волну протестов в Индии вызвало новое группое изначилование и убийство девушки. Люди просили отдать подозреваемых на суд толпы. В итоге четверо подозреваемых были застрелены во время следственного эксперимента при попытке побега.

Новая волна недовольства поднялась в середине декабря из-за поправки к закону о гражданстве. Согласно поправке немусульмане из Афганистана, Пакистана и Бангладеш, которые столкнулись с притеснениями на родине, могут получить индийский паспорт по упрощенной процедуре. Участники протестов считают, что это угрожает интересам местного населения. Фото: Reuters

ИРАК

Люди вышли на улицы в октябре недовольные своим экономическим положением. В стране, на территории которой много лет велись военные действия после вторжения США, а потом из-за террористической группировки «Исламское государство», высокий уровень безработицы. Эксперты называют протесты в Ираке «революцией голода». Акции разгоняли с помощью боевого оружия. В результате погибло более 100 человек, ранены около 6 тысяч. Фото: Reuters

ИРАН

Акции протеста в Иране начались 15 ноября после решения правительства о повышении цены на бензин в два раза и введения квоты на розничные продажи топлива. Как писали СМИ, власти страны приказали подавить протест. После жесткого разгона, по данным правозащитников, погибли от 150 до 300 человек, в стране отключили мобильную связь и доступ к интернету. СМИ также называли большую цифру погибших — 1500 человек. Тегеран опроверг данные журналистов. Полиция Ирана разгоняет протестующих на шоссе слезоточивым газом. Фото: Reuters

КАТАЛОНИЯ

В середине октября тысячи людей несколько дней выходили на улицы Барселоны и других городов Каталонии. Люди протествовали из-за приговора Верховного суда Испании: девять региональных политиков были осуждены на сроки до 13 лет за причастность к организации референдума о независимости Каталонии в 2017-м году. Фото: Reuters

ЛИВАН

Протесты в Ливане начались 17 октября. Люди выступают против налоговой политики правительства, например, решения ввести налог на звонки в приложении WhatsApp и других мессенджерах в размере шести долларов в месяц. Чуть позже власти это решение отменили, однако протесты не прекратились. В результате массовых протестов премьер-министр Ливана Саад Харири подал в отставку. Фото: Reuters

ПУЭРТО-РИКО

Людское негодование в островном государстве вызвала публикация переписки чиновников, где губернатор Рикардо Росселло с помощниками и членами администрации отпускали шутки в отношении жертв урагана «Мария», издевались над сексуальной ориентацией певца Рики Мартина, смеялись над людьми с лишним весом, а также планировали «пристрелить» оппозиционного мэра Сан-Хуана. В протестах в Сан-Хуане приняли участие до 200 тысяч человек, люди добились отставки губернатора и успокоились. Фото: Reuters

РОССИЯ

​​​​​В середине июля прошла первая акция из-за отказа ЦИК зарегистрировать независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы. Самой многочисленной из серии акций стала 27 июля, на улицы российской столицы, по разным оценкам, вышли от 3,5 до 10 тысяч человек. Тогда было задержано более 1300 человек. Последняя акция прошла в начале августа. Кандидатов так и не зарегистрировали. После этого последовали суды над некоторыми задержанными. Фигуранты так называемого «московского дела» были приговорены к срокам от двух до пяти лет лишения свободы, с некоторых обвинение было снято. Суд над актером Павлом Устиновичем получил широкий резонанс, в его поддержку высказались известные личности, в итоге приговор за вывихнутое плечо омоновца изменили с трех с половиной лет колонии на один год условно. Фото: Reuters

СЛОВАКИЯ

Многотысячные акции протеста прошли в городах Словакии после убийства журналиста Яна Куцияка и его подруги Мартины Куснировой, застреленных в своем доме в конце февраля. Люди требовали отставки правительства премьер-министра Роберта Фицо и досрочных парламентских выборов. Премьер-министр под напором общественности все же подал в отставку. В заказе убийства журналиста обвинили бизнесмена-мультимиллионера Мариана Кочнера. Журналист расследовал влияние итальянской мафиозной группировки «Ндрангета» на правительство Словакии. Фото: Reuters

СУДАН

В Судане протестовать стали еще в декабре 2018 года из-за повышения цен на хлеб, другие продукты питания и топливо, выступления продлились до лета этого года. 11 апреля в стране произошел переворот: правивший 29 лет Суданом Омар аль-Баш был арестован, власть перешла в руки военных. Они распустили парламент и приостановили действие Конституции. теперь уже протесты были направлены против них. В начале июня военные жестко, с дубинками, слезоточивым газом и огнестрельным оружием, разогнали манифестантов из палаточного лагеря в столице Судана, погибли около 100 человек. После этого начались переговоры между военными и оппозицией. 17 июля они подписали соглашение о разделе полномочий и совместном управлении Суданом в течение переходного периода. Хартум, Судан, 18 июля 2019 года. Фото: Reuters

ФРАНЦИЯ

17 ноября во Франции прошли акции в честь первой годовщины движения «желтых жилетов». Первоначально акции «желтых жилетов» проходили в знак протеста повышению цен на автомобильное топливо, затем превратились в демонстрации против властей. А там считают, что на акции выходят в основном радикально настроенные граждане. Протесты проходили постоянно в течение года. Новый виток возмущения в стране вызвала предложенная пенсионная реформа, по которой упразднят особый порядок начисления для ряда профессий, а пенсионыый возраст повысят с 62 до 64 лет. В забастовке принимают участие транспортники, учителя, врачи, энергетики. Глава государства Эммануэль Макрон в разгар протестов заявил, что откажется от президентской пенсии (более 6 тысяч евро). Фото: Reuters

ЧЕХИЯ

Этим летом от 200 до 250 тысяч человек вышли на акцию протеста против премьер-министра страны Андрея Бабиша. Против него люди выступают не впервые. Акция в июне стала крупнейшей в стране за последние 30 лет. Протесты против премьера усилились после того, как чешская полиция заявила, что политик должен предстать перед судом по делу о мошенничестве. Дело связано с распределением двух миллионов евро субсидий Евросоюза. Бабиш крупный бизнесмен и его критикуют за то, что его правительственный пост влечет конфликт интересов с его коммерческими мотивами. Фото: Reuters

ЧИЛИ

Причиной протеста стало экономическое неравенство. Люди вышли на улицы в середине октября после очереденого повышения цен на проезд в метрополитене. Митинги впоследствии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. 25 октября в столице страны Сантьяго вышли рекордные 1,2 млн человек. За время протестов погибло около 20 человек, около тысячи задержано. Акции не стихают даже после обновления состава правительства. Фото: Reuters

Трагедии года

  • Природные катаклизмы

В сентябре в Индии из-за проливных дождей, которые вызвали наводнение и оползни, погибли как минимум 130 человек. Фото: Reuters

Тайфун «Хагибис» в Японии стал мощнейшим за последние 60 лет, скорость ветра достигала 216 км/ч, погибли более 70 человек. 13 октября 2019 года. Фото: Reuters

Землетрясение в Албании магнитудой 6,4 произошло 26 ноября 2019 года и стало сильнейшим за последние 40 лет в регионе. Погибло минимум 50 человек. Фото: Reuters

В этом году наводнение в Венеции стало сильнейшим за 148 лет. Смотрите, как тонул город в ноябре. Фото: Reuters

Этим летом на Европу обрушилась жара. Во Франции, например, был побит абсолютный рекорд: в коммуне Вильвьей в июне воздух прогрелся до 45,1 градуса по Цельсию. В стране от жары погибли полторы тысячи человек. Фото: Reuters

Весной в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном «Идай» в Мозамбике, Малави и Зимбабве, погибло более 800 человек. Фото: Reuters
  • Пожары

Сильные пожары распространились в Сибири летом этого года. Дым от пожаров накрыл более чем 600 населенных пунктов России и достиг США и Канады. Фото: МЧС

За масштабными пожарами в Сибири последовали пожары в Амазонии. Фото: Reuters

А из-за пожаров в Австралии в парках массово гибли коалы. были жертвы и среди людей. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон извинялся перед согражданам за то, что отдыхал на Гавайях в те дни, когда в Австралии полыхают лесные пожары. Фото: Reuters
  • Расстрелы, взрывы, гибель в фуре

Немало трагедий произошло в этом году в России: студент расстрелял учащихся коллежда, солдат открыл стрельбу по сослуживцам и убил 8 человек, профессор расчленил свою студентку, мужчина устроил пальбу в центре Москвы — погибло два силовика, взрыв на полигоне Минобороны под Северодвинском при испытании реактивной жидкостной двигательной установки унес жизни пятерых человек, ходили слухи о сильном повышении радиационного фона после взырва, произошел пожар на глубоководной атомной станции, в результате которого погибли 14 моряков. Фото: Reuters

Три трагедии случились в США за одни сутки в августе: в Техасе и Огайо два человека устроили бойню в местах массового скопления людей, а в Чикаго неизвестные открыли огонь по группе людей в парке. Жертвами стали 29 человек. Фото: Reuters

В апреле в Шри-Ланке произшла серия взрывов в церквях и отелях. Погибли более 250 человек. Власти заявили, что взрывы в церквях — месть исламистов за теракт в Новой Зеландии, где в ходе вооруженных нападений в двух мечетях города Крайстчерч погибли 50 человек. Фото: Reuters

В конце октября в Великобритании в фуре обнаружили 39 тел. Это были мигранты из Вьетнама. По делу арестованы подозреваемые. Прокуроры считают, что они работали на глобальную сеть контрабандистов, занимающихся нелегальной перевозкой людей. Фото: Reuters

В столице Сомали Могадишо при взрыве автомобиля 28 деабря погибли больше 70 человек. Фото: Reuters
  • Авиакатастрофы

10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 Max 8, погибли 157 человек. В октябре 2018-го самолет этой же модели разбился в Индонезии, погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны прекратили эксплуатацию Boeing 737 Max 8. Изображение: Ethiopian Airlines ‏/ facebook.com

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку через 30 минут после вылета в аэропорту Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек. Фото: vk.com/novosti_moscow_vk

27 декабря в Алматы самолет, на борту которого находилось 98 человек, взлетел и рухнул за пределами аэродрома. Погибли 12 человек. Фото: Reuters

Редакция TUT.BY все-таки надеется, что в 2020 году мир станет спокойнее и безопаснее для всех!

 
 
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