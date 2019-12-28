Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию пятничной авиакатастрофы

Источник материала: Tut.by

Международный аэропорт города Алматы, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал на своей странице в Facebook поминутную хронологию произошедшего.



Фото: Reuters

— В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта, — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, регистрация на рейс началась в 05.35 по местному времени (02.35 по Минску), а закончилась в 06.35, в 07.03 было окончание посадки.

Взлет произошел в 07.21, а уже в 07.22 борт пропал с радаров.

«07.24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта. В нее входят следующие службы: служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, служба организации пассажирских перевозок, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба авиационной безопасности, служба грузовых перевозок, инженерно-авиационная служба. 07.27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 „К“; 07.35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 „А“; 07.36 — на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 „В“ и начинает эвакуацию пассажиров», — говорится в хронологии.

По сведениям аэропорта, в 07.38 на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07.39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы медицинских учреждений Алматы, а в 07.42 аварийно-спасательная команда аэропорта находилась на месте происшествия уже в полном составе. 08.10 — в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

По данным аэропорта, всего в первые минуты после трагедии на место прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта.

Что произошло?

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air утром в пятницу после вылета из аэропорта 07.22 стал терять высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 человек погибли, 49 пострадали. Большинство из них — 47 человек, в том числе девять детей — днем 28 декабря еще находились в стационарах Алматы.

Пресс-служба МВД Казахстана в субботу утром сообщила, что следствием отрабатываются несколько версий причин крушения, в том числе техническая неисправность лайнера, метеорологические условия и возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Еще накануне стало известно, что командир воздушного судна Марат Муратбаев погиб.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр говорил о двух версиях — «либо ошибка пилота, либо техническая причина».