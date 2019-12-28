ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аэропорт Алматы опубликовал поминутную хронологию пятничной авиакатастрофы

29.12.2019 09:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Международный аэропорт города Алматы, при вылете из которого потерпел катастрофу самолет авиакомпании Bek Air, опубликовал на своей странице в Facebook поминутную хронологию произошедшего.


Фото: Reuters

— В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта, — говорится в сообщении.

По данным аэропорта, регистрация на рейс началась в 05.35 по местному времени (02.35 по Минску), а закончилась в 06.35, в 07.03 было окончание посадки.

Взлет произошел в 07.21, а уже в 07.22 борт пропал с радаров.

«07.24 — руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта. В нее входят следующие службы: служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, служба организации пассажирских перевозок, служба спецтранспорта, аэродромная служба, служба авиационной безопасности, служба грузовых перевозок, инженерно-авиационная служба. 07.27 — аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 „К“; 07.35 — от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 „А“; 07.36 — на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 „В“ и начинает эвакуацию пассажиров», — говорится в хронологии.

По сведениям аэропорта, в 07.38 на место прибыл полный состав СПАСОП и приступил к эвакуации пассажиров. В 07.39 начальник СПАСОП запросил дополнительные силы медицинских учреждений Алматы, а в 07.42 аварийно-спасательная команда аэропорта находилась на месте происшествия уже в полном составе. 08.10 — в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться.

По данным аэропорта, всего в первые минуты после трагедии на место прибыли 22 единицы спецтехники и 83 человека личного состава служб аэропорта.

Что произошло?

Напомним, самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air утром в пятницу после вылета из аэропорта 07.22 стал терять высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным зданием и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. 12 человек погибли, 49 пострадали. Большинство из них — 47 человек, в том числе девять детей — днем 28 декабря еще находились в стационарах Алматы.

Пресс-служба МВД Казахстана в субботу утром сообщила, что следствием отрабатываются несколько версий причин крушения, в том числе техническая неисправность лайнера, метеорологические условия и возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Еще накануне стало известно, что командир воздушного судна Марат Муратбаев погиб.

Ранее вице-премьер Казахстана Роман Скляр говорил о двух версиях — «либо ошибка пилота, либо техническая причина».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Для того, чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Три истории удивительного спасения и другие мировые события 2019 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика