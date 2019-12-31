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Папа римский ударил женщину по руке, которая схватила его и потянула к себе

01.01.2020 12:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск после службы, которая прошла 31 декабря, общался с верующими на площади Святого Петра в Риме. В какой-то момент понтифика за руку схватила женщина и сильно потянула к себе. Папа попытался вырвать руку, но у него ничего не получилось. Тогда Франциск ударил женщину по руке, высвободился и удалился. Видео инцидента публикует в твиттере CBS News.

 
 
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В какой-то момент понтифика за руку схватила женщина и сильно потянула к себе. Папа попытался вырвать руку, но у него ничего не получилось.
 
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