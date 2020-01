Папа римский ударил женщину по руке, которая схватила его и потянула к себе

Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск после службы, которая прошла 31 декабря, общался с верующими на площади Святого Петра в Риме. В какой-то момент понтифика за руку схватила женщина и сильно потянула к себе. Папа попытался вырвать руку, но у него ничего не получилось. Тогда Франциск ударил женщину по руке, высвободился и удалился. Видео инцидента публикует в твиттере CBS News.