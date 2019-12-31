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«Мы готовы нанести удар»: Хаменеи предупредил о готовности ответить на угрозы со стороны США
01.01.2020 17:29 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации атаки на американское посольство в Ираке.
Накануне несколько тысяч человек собрались
После этого Трамп написал в своем
«Иран понесет полную ответственность за унесенные жизни или повреждения в любом нашем учреждении. Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, а угроза. С Новым годом!» — написал он.
1 января Али Хаменеи выпустил
«Мы не стремимся к войне, но мы строго защищаем интересы, достоинство и славу иранской нации. Если кто-то будет нам угрожать, то мы без колебаний будем противостоять этому и наносить ответные удары», — заявил он.
Также в среду в МИД Ирана был вызван поверенный в делах в Швейцарии, представляющей интересы Вашингтона в Тегеране. Через него Иран выразил протест против «милитаристских и нарушающих устав ООН высказываний» американских чиновников.
«Правительство США вместо того, чтобы беспричинно обвинять других, лучше бы поучилось тому, как надо разговаривать с другими нациями, и отказалось от оккупационной деятельности», — говорится в заявлении иранского ведомства.
Как прошел штурм посольства?
В ходе протестов во вторник демонстранты подожгли пост охраны посольства США в Багдаде и ворвались на территорию дипмиссии. Для наведения порядка к посольству были отправлены военнослужащие морской пехоты США.
Демонстранты выкрикивали фразы: «Смерть Америке», «Нет Америке», бросали камни и сжигали флаги США.
Иракская полиция через мегафоны призывала демонстрантов разойтись, а затем начала использовать гранаты со слезоточивым газом для разгона участников акции.
Сначала поступали сообщения о том, что дипломаты были эвакуированы из посольства. Однако затем госсекретарь Майк Помпео сообщил телеканалу Fox News, что планов эвакуировать дипмиссию не было, а посол Мэтью Туэллер находился за пределами Ирака в отпуске.
К вечеру 31 декабря протест начал стихать. Как сообщил Би-би-си источник в минздраве Ирака, около 50 человек обратились в больницы из-за воздействия слезоточивого газа.
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что после нападения на посольство власти США намерены немедленно направить в регион около 750 солдат.
Чем возмущены демонстранты?
В минувшее воскресенье авиация США нанесла удары по базам шиитской группировки «Катаиб Хезболла», в результате которых погибли как минимум 25 человек, более 50 получили ранения.
По сообщению из Пентагона, «оборонительные удары» были нанесены по трем позициям в Ираке и двум в Сирии. Целями ударов были склады оружия, а также контрольные пункты, которые группировка использовала для нападения на коалиционные силы.
Власти США назвали это ответной мерой на ракетную атаку по иракской базе вблизи Киркука, в результате которой погиб американский контрактник и четверо американских военнослужащих получили ранения.
Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил, что авиаудары американцев нарушили суверенитет страны и могут побудить Багдад пересмотреть отношения с Вашингтоном.
Глава «Катаиб Хезболлы» пообещал дать жесткий ответ на действия США. Власти Ирана назвали авиаудары «четким примером терроризма».
«Катаиб Хезболла» — военизированная шиитская иракская группировка, которая была сформирована в 2007 году при поддержке Ирана.
По заявлению США, «Катаиб Хезболла» тесно связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и неоднократно получала помощь и поддержку Ирана, которую использовала для нападений на коалиционные силы.
Как считает американская администрация, КСИР выступает главным иранским механизмом для культивирования и поддержки террористических группировок, направленных против сил США, по всему Ближнему Востоку.
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Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран готов нанести ответный удар тем, кто будет угрожать интересам страны. Ранее президент США Дональд Трамп...
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