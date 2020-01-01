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Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию
02.01.2020 20:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию. Об этом
В поддержку решения высказались 325 депутатов, против — 184. Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание помощи Триполи.
В декабре правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря». Тогда же стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.
О том, что Турция готовится вмешаться в конфликт в Ливии, было известно и ранее. 20 декабря в МИД России выразили мнение, что такой шаг может не помочь установлению мира, а, напротив, усложнить обстановку в регионе.
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара утром 20 декабря пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи.
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О том, что Турция готовится вмешаться в конфликт в Ливии, было известно и ранее.
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