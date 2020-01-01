ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Парламент Турции разрешил отправку войск в Ливию

02.01.2020 20:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Парламент Турции одобрил мандат на отправку военных в Ливию. Об этом сообщает Лента. ру со ссылкой на турецкий телеканал NTV.


Фото: Stéphane Akkaoui / Flickr

В поддержку решения высказались 325 депутатов, против — 184. Таким образом, правительство Турции получило разрешение на оказание помощи Триполи.

В декабре правительство национального согласия Ливии официально запросило у Турции военную поддержку «с воздуха, с земли и с моря». Тогда же стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается запросить у парламента страны разрешение на ввод войск в Ливию.

О том, что Турция готовится вмешаться в конфликт в Ливии, было известно и ранее. 20 декабря в МИД России выразили мнение, что такой шаг может не помочь установлению мира, а, напротив, усложнить обстановку в регионе.

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара утром 20 декабря пригрозила ПНС начать бомбардировки, если оно не покинет столицу Триполи и город Сирт в течение 72 часов. Отмечалось, что глава правительства Файез аль-Саррадж попросил Турцию вмешаться в конфликт, чтобы помочь Триполи.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что Турция готовится вмешаться в конфликт в Ливии, было известно и ранее.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Демократ Джулиан Кастро объявил о выходе из президентской гонки в США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.01.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика