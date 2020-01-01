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Эрдоган и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и Ливии

02.01.2020 20:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели в четверг телефонные переговоры. Об этом сообщили журналистам в администрации турецкого лидера, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«В ходе переговоров президентов обсуждались региональные вопросы, прежде всего последние события в Ливии и Сирии», — подчеркнули в администрации.

Эрдоган в разговоре с Трампом отметил, что в Турции «были обеспокоены в связи с нападением на сотрудников американских служб безопасности в Ираке». Оба президента «выразили удовлетворение в связи с окончанием акций против посольства США [в Ираке]».

Лидеры двух стран «подчеркнули необходимость решения региональных проблем путем дипломатии» и договорились «продолжить укреплять сотрудничество в двусторонних отношениях».

Ранее парламент Турции одобрил законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию. В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Фаиза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.


Фото: Reuters

31 декабря началась массовая акция перед американским посольством в Багдаде в знак протеста против предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 ополченцев получили ранения.

 
 
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