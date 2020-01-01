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В Сети появилось предполагаемое видео момента падения лайнера в Алматы

02.01.2020 21:07 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Казахские издания Zakon.kz, Tengri News и Nur.kz опубликовали видео с уличных камер наблюдения, предположительно, зафиксировавших момент крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, при котором погибли 12 человек.


Фото: Reuters

На кадрах виден взрыв в небе на заднем плане, а через несколько секунд самолет пикирует, падает на землю и сносит фонарь. После крушения издание Zakon.kz опубликовало видео с обломками упавшего самолета.

Самолет Fokker-100, выполнявший рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, разбился 27 декабря около 7 утра вскоре после вылета. Погибли 12 человек, включая командира лайнера Марата Муратбаева и главу совета генералов Казахстана Рустема Кайдарова. Всего на борту находились 98 человек, включая пятерых членов экипажа, медицинскую помощь оказали 60 пострадавшим.

МВД назвало три вероятные причины крушения самолета: ошибка пилотов, техническая неисправность и плохие погодные условия. Позже там также предположили, что катастрофа могла произойти из-за некорректной работы навигационных служб. Упавший самолет был в эксплуатации 23 года.

Компания Bek Air приостановила полеты до тех пор, пока не будут выяснены причины крушения лайнера. Его сохранившиеся «черные ящики» направят для расшифровки в Москву. МВД Казахстана начало досудебную проверку. Президент республики Касым-Жомарт Токаев пообещал, что все виновные в катастрофе понесут строгое наказание.

 
 
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Уличные камеры наблюдения успели заснять, предположительно, крушение пассажирского лайнера в Алматы 27 декабря, при котором погибли 12 человек, десятки пострадали
 
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