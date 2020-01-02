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Хиллари Клинтон стала ректором университета в британском Белфасте

02.01.2020 22:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон стала почетным ректором университета Квинс (Queen's University of Belfast) в британском городе Белфаст. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.


Фото: Reuters

«(Бывший) госсекретарь США Хиллари Клинтон, начиная с 1 января 2020 года, станет новым ректором Университета Квинс в Белфасте сроком на пять лет», — говорится в заявлении университета. Отмечается, что Клинтон станет первой женщиной на этой должности.

По словам проректора университета Стивена Прентера, Хилари Клинтон внесла в Северную Ирландию значительный вклад. Он убежден, что Клинтон станет замечательным защитником интересов университета и «воодушевляющей ролевой моделью» для университетского сообщества.

В свою очередь, сама Клинтон назвала назначение на эту должность большой честью. В октябре 2018 года ей присвоили почетную докторскую степень этого университета.

Хилари Клинтон выступала кандидатом Демократической партии на президентских выборах 2016 года, однако по итогам гонки она уступила кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

В ноябре 2019 года Хлинтон не исключила, что примет участие в президентской гонке в 2020 году.

 
 
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Клинтон станет первой женщиной на этой должности.
 
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