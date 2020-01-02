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Эксперты назвали самую безопасную авиакомпанию в мире (нет, это не Belavia)

02.01.2020 23:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Список самых безопасных авиакомпаний в мире в 2020 году возглавил австралийский перевозчик Qantas. Рейтинг подготовили эксперты портала AirlineRatings.


Фото: Pinterest

Специалисты отслеживают данные 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учитывают разные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков, правительственные аудиты и проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, возраст авиапарка и другие.

Qantas была названа старейшей постоянно действующей авиакомпанией в мире — ей 99 лет — и помещена на первое место. В AirlineRatings отметили, что за это время компания накопила уникальный опыт в области эксплуатации воздушных судов и безопасности перевозок.

В исследовании сообщается, что Qantas является лидером в разработке аэронавигационной системы будущего; регистратора полетных данных для наблюдения за работой самолета и экипажа; систем автоматической посадки с использованием GPS.

На второе место рейтинга AirlineRatings поместили Air New Zealand, на третье — EVA Air. Пятерку самых безопасных авиакомпаний замыкают Etihad и Qatar Airways.

Эксперты представили также топ-10 самых безопасных бюджетных авиапервозчиков в 2020 году. В перечень вошли Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo, Jetblue, Volaris, Vueling, Westjet и Wizz.

В ноябре Qantas побила собственный рекорд беспосадочного перелета. Boeing 787 австралийской авиакомпании совершил рейс из Лондона в Сидней за 19 часов и 19 минут. На борту лайнера находилось 40 человек, они пролетели 17,8 тыс. км. Прежний рекорд, который также принадлежал Qantas, составлял 19 часов и 16 минут, однако за это время самолет из Нью-Йорка в Сидней пролетел лишь 16,2 тыс. км.

 
 
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Специалисты отслеживают данные 405 авиакомпаний. При составлении топ-20 они учитывают разные критерии: статистику аварий и инцидентов у перевозчиков,...
 
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