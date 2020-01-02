В Судане разбился самолет с чиновниками. Погибли 15 человек

Источник материала: Tut.by

На севере Судана разбился самолет «Ан», сообщает Al Arabiya.

ЧП произошло в провинции Западный Дарфур. Самолет упал вскоре после взлета, в пяти километрах от аэропорта Аль-Генейна.

Экипаж и пассажиры — всего 15 человек — погибли. По информации телеканала, на борту самолета находились местные чиновники, трое региональных судей, а также сотрудник Всемирной продовольственной программы. Этим же рейсом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор Судана, в последний момент они изменили планы.

Представитель Вооруженных сил Судана уточнил, что этот самолет перевозил гуманитарную помощь для местного населения, пострадавшего от межплеменных столкновений.