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В Судане разбился самолет с чиновниками. Погибли 15 человек

02.01.2020 23:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На севере Судана разбился самолет «Ан», сообщает Al Arabiya.

ЧП произошло в провинции Западный Дарфур. Самолет упал вскоре после взлета, в пяти километрах от аэропорта Аль-Генейна.

Экипаж и пассажиры — всего 15 человек — погибли. По информации телеканала, на борту самолета находились местные чиновники, трое региональных судей, а также сотрудник Всемирной продовольственной программы. Этим же рейсом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор Судана, в последний момент они изменили планы.

Представитель Вооруженных сил Судана уточнил, что этот самолет перевозил гуманитарную помощь для местного населения, пострадавшего от межплеменных столкновений.

 
 
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На борту самолета находились местные чиновники, трое региональных судей, а также сотрудник Всемирной продовольственной программы.
 
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