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В Судане разбился самолет с чиновниками. Погибли 15 человек
02.01.2020 23:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На севере Судана разбился самолет «Ан», сообщает Al Arabiya.
ЧП произошло в провинции Западный Дарфур. Самолет упал вскоре после взлета, в пяти километрах от аэропорта Аль-Генейна.
Экипаж и пассажиры — всего 15 человек — погибли. По информации телеканала, на борту самолета находились местные чиновники, трое региональных судей, а также сотрудник Всемирной продовольственной программы. Этим же рейсом должны были лететь министр юстиции и генеральный прокурор Судана, в последний момент они изменили планы.
Представитель Вооруженных сил Судана уточнил, что этот самолет перевозил гуманитарную помощь для местного населения, пострадавшего от межплеменных столкновений.
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На борту самолета находились местные чиновники, трое региональных судей, а также сотрудник Всемирной продовольственной программы.
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