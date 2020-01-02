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США нанесли ракетный удар по Багдаду. Погиб командующий элитным подразделением КСИР

03.01.2020 06:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Об этом сообщает агентство Reuters.

Позже в Пентагоне официально подтвердили, что провели спецоперацию с целью убить генерала Касема Сулеймани — Вашингтон причисляет его к террористам.

(Дополняется)

 
 
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Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения...
 
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