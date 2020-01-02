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США нанесли ракетный удар по Багдаду. Погиб командующий элитным подразделением КСИР
03.01.2020 06:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Об этом сообщает агентство Reuters.
Позже в Пентагоне официально подтвердили, что провели спецоперацию с целью убить генерала Касема Сулеймани — Вашингтон причисляет его к террористам.
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Четыре ракетных удара нанесено в пятницу, 3 января, по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате погиб командир элитного подразделения...
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