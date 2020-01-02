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Греция, Кипр и Израиль начинают строить газопровод EastMed. По нему в Европу пойдет газ из Израиля
03.01.2020 06:51 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Греция, Кипр и Израиль в четверг, 2 января, подписали в Афинах соглашение о начале строительства Восточносредиземноморского газопровода (EastMed).
В праздничной церемонии по случаю подписания соглашения приняли участие премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, а также президент Республики Кипр Никос Анастасиадес.
По данным греческих СМИ, газопровод EastMed, длина которого составит 1900 километров, станет самым длинным подводным газопроводом в мире. Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2025−26 годах. Израильский газ будет поставляться по нему по Южному коридору в Европу. При этом наиболее важную роль газопровод EastMed будет играть для поставок газа в Италию и другие южноевропейские страны.
Кто оплатит строительство газопровода EastMed
В конце 2015 года Евросоюз придал подводному газопроводу EastMed статус «Проекта общего интереса» (PCI) и уже заплатил 2 миллиона евро за технико-экономическое обоснование. Ожидается, что самое позднее в 2022 году в Брюсселе будет принято решение о том, возьмет ли ЕС на себя половину общей стоимости проекта, пока оцениваемую приблизительно в 7 миллиардов евро.
Другую половину расходов по строительству газопровода готовы взять на себя греческая газовая компания DEPA и итальянская энергетическая фирма Edison через свое совместное предприятие IGI Poseidon.
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По данным греческих СМИ, газопровод EastMed, длина которого составит 1900 километров, станет самым длинным подводным газопроводом в мире. Ожидается, что он будет введен...
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