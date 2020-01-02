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В Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского от «Квартала-95»

03.01.2020 21:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В реестре электронных деклараций опубликовали декларацию о доходах президента Украины Владимира Зеленского.


Фото: пресс-служба президента Украины

В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии указано, что 27 декабря прошлого года президент Украины получил роялти в размере 4,8 млн гривен (около 206 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY) от «Квартала-95» и 104 тысячи гривен (около 4,3 тысячи долларов. — Прим. TUT.BY) за пользование торговой маркой.

Роялти — это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности. Студия «Квартал-95» производит шоу, фильмы и занимается концертной деятельностью. Зеленский является одним из ее основателей, при этом после избрания на пост президента Украины он вышел из бизнеса.

 
 
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27 декабря прошлого года президент Украины получил роялти в размере около 206 тысяч долларов от «Квартала-95» и около 4,3 тысяч долларов за пользование торговой маркой.
 
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