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В Украине опубликовали декларацию о доходах Зеленского от «Квартала-95»
03.01.2020 21:24 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В реестре электронных деклараций
В сообщении о существенных изменениях в имущественном состоянии указано, что 27 декабря прошлого года президент Украины получил роялти в размере 4,8 млн гривен (около 206 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY) от «Квартала-95» и 104 тысячи гривен (около 4,3 тысячи долларов. — Прим. TUT.BY) за пользование торговой маркой.
Роялти — это платежи, которые выплачиваются продавцу лицензии за текущее пользование активами, чаще всего правами интеллектуальной собственности. Студия «Квартал-95» производит шоу, фильмы и занимается концертной деятельностью. Зеленский является одним из ее основателей, при этом после избрания на пост президента Украины он вышел из бизнеса.
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27 декабря прошлого года президент Украины получил роялти в размере около 206 тысяч долларов от «Квартала-95» и около 4,3 тысяч долларов за пользование торговой маркой.
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