В результате обстрела Багдада пострадали пять человек

Источник материала: Tut.by

Взрыв раздался в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, сообщает телеканал Sky News Arabia .



Посольство США в Ираке. Фото: Reuters

Обстрелу также подверглись район Джадрия и военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.

Как сообщает Reuters , пять человек получили ранения.

«Зеленая зона»

После того как в 2003 году международная коалиция во главе с США провела военную операцию «Иракская свобода» и свергла Саддама Хусейна, район в самом центре Багдада стал называться «зеленой зоной». До войны здесь жили чиновники, располагались министерства и несколько дворцов Саддама Хусейна.

В «зеленой зоне» находится самая большая дипмиссия в мире — посольство США в Ираке. Только одних дипломатов здесь работает около двух тысяч, обслуживающего персонала — около шести тысяч человек. Плюс несколько тысяч американских военных, которые занимаются охраной не только посольства, но и всей «зеленой зоны».

«Зеленая зона» — закрытая территория, обнесенная высоким бетонным забором и колючей проволокой. Периметр патрулируется не только иракскими войсками, но и американскими. Попасть в «зеленую зону» можно только по специальному разрешению.

Обострение ситуации в Ираке

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим, как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.