ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В результате обстрела Багдада пострадали пять человек

04.01.2020 21:19 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Взрыв раздался в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные здания и дипломатические представительства, сообщает телеканал Sky News Arabia.


Посольство США в Ираке. Фото: Reuters

Обстрелу также подверглись район Джадрия и военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.

Как сообщает Reuters, пять человек получили ранения.

«Зеленая зона»

После того как в 2003 году международная коалиция во главе с США провела военную операцию «Иракская свобода» и свергла Саддама Хусейна, район в самом центре Багдада стал называться «зеленой зоной». До войны здесь жили чиновники, располагались министерства и несколько дворцов Саддама Хусейна.

В «зеленой зоне» находится самая большая дипмиссия в мире — посольство США в Ираке. Только одних дипломатов здесь работает около двух тысяч, обслуживающего персонала — около шести тысяч человек. Плюс несколько тысяч американских военных, которые занимаются охраной не только посольства, но и всей «зеленой зоны».

«Зеленая зона» — закрытая территория, обнесенная высоким бетонным забором и колючей проволокой. Периметр патрулируется не только иракскими войсками, но и американскими. Попасть в «зеленую зону» можно только по специальному разрешению.

Обострение ситуации в Ираке

Ситуация в Ираке резко обострилась после нескольких ударов ВВС США 29 декабря по пяти объектам группировки «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. В Пентагоне тогда заявили, что эта структура несет ответственность за произошедший двумя днями ранее обстрел иракской базы под Киркуком, где погиб американский сотрудник. В результате бомбардировки в районе города Эль-Каим, как сообщали иракские СМИ, погибли не менее 25 человек и свыше 50 получили ранения.

Эти действия американцев вызвали жесткую критику иракских властей, которые заявили о необходимости пересмотра отношений с международной антитеррористической коалицией, возглавляемой Вашингтоном. Обстановка еще больше обострилась после того, как в ночь на пятницу американские ВВС по распоряжению президента Дональда Трампа нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Вместе с ним были убиты заместитель главы шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и еще несколько человек.

Американское оборонное ведомство утверждает, что удар носил оборонительный характер и преследовал цель защитить военнослужащих США, дислоцированных в Ираке и других странах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обстрелу также подверглись район Джадрия и военно-воздушная база Балад на севере Багдада, которую использовали американские военные.
 
Новости дня
Новости в мире
 
НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика