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НАТО приостановила работу своей тренировочной миссии в Ираке

04.01.2020 18:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

НАТО приостановила работу своей миссии в Ираке по подготовке кадров для местной армии в связи с ростом нестабильности в стране после авиаударов США и угрозой безопасности для персонала альянса в Багдаде. Эту информацию подтвердил ТАСС в субботу представитель НАТО Дилан Уайт. Он уточнил, что персонал НАТО пока остается в стране, миссия не сворачивается, а лишь приостанавливает всю деятельность по тренировке иракских военных.


Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время посещения миссии НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии в сентябре 2019 года. Фото: Flickr / NATO

— Безопасность нашего личного состава в Ираке имеет ключевое значение. Мы продолжаем принимать все необходимые меры предосторожности. Миссия НАТО сохраняется, но вся тренировочная деятельность в настоящий момент приостановлена, — заявил он.

Представитель альянса также подчеркнул, что НАТО находится в постоянном контакте по Ираку с Вашингтоном: «Мы остаемся в тесном и постоянном контакте с властями США по ситуации в Ираке. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг и министр обороны США Марк Эспер обсудили по телефону последние события. НАТО тщательно мониторит ситуацию в регионе».

Небоевая миссия НАТО в Ираке (NMI) по подготовке кадров для местной армии начала работу в Багдаде в октябре 2018 года, после того как страны альянса сочли, что ситуация в стране стабилизировалась достаточно для безопасной работы там их инструкторов. До этого с 2015 года тренировкой иракских офицеров занимались инструкторы НАТО в Иордании. В настоящее время миссия НАТО в Ираке насчитывает около 500 инструкторов и советников из государств НАТО и стран-партнеров, в частности, — Швеции и Финляндии. 26 ноября миссию возглавила представительница Канады генерал-майор Дженни Кариньян.

 
 
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Представитель НАТО уточнил, что персонал пока остается в стране, миссия не сворачивается, а лишь приостанавливает всю деятельность по тренировке иракских военных.
 
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