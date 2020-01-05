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США обвинили Россию и Китай в блокировании заявлений ООН

06.01.2020 18:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты обвинили Россию и Китай в намеренном блокировании заявления Совета Безопасности ООН, «подчеркивающего неприкосновенность дипломатических и консульских зданий», после нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря. Об этом передает Reuters.

Миссия США при ООН отметила, что 27 стран выступили против нападения на американское посольство в Ираке на «фоне резкого контраста» в виде молчания двух постоянных членов Организации Объединенных Наций — России и Китая.

(Будет дополнено)

 
 
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Миссия США при ООН отметила, что 27 стран выступили против нападения на американское посольство в Ираке на «фоне резкого контраста» в виде молчания двух постоянных...
 
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