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В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Каримовой
06.01.2020 16:10 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование еще одного уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны. Ее обвиняют в вымогательстве, хищении бюджетных средств и легализации преступных доходов за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале
В Генпрокуратуре сообщили, что теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование еще одного уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны. Ее обвиняют в...
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