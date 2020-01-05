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В Узбекистане завершилось расследование еще одного дела против Каримовой

06.01.2020 16:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование еще одного уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны. Ее обвиняют в вымогательстве, хищении бюджетных средств и легализации преступных доходов за рубежом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.


Гульнара Каримова. Фото: Reuters

В Генпрокуратуре сообщили, что теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Каримова уже находится в заключении из-за обвинений в хищениях и вымогательстве. В 2015 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке. Два года спустя ей вынесли новый приговор, предусматривающий еще десять лет лишения свободы. Вместе с тем суд смягчил наказание, ограничив ей свободу на пять лет и разрешив отбывать наказание дома. Однако в марте 2019 года ее вновь перевели в колонию за нарушение условий отбывания наказания.

В августе против Каримовой возбудили новые уголовные дела. Ей предъявили обвинения в хищении государственных средств, заключении сделок вопреки интересам страны и вымогательстве. Следствие полагает, что дочь экс-президента по заниженной стоимости приобрела у государства акции предприятий АО «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент», а затем перепродала эти ценные бумаги за границу, чем нанесла «ущерб интересам республики в особо крупном размере». Также в прокуратуре полагают, что Каримова «под угрозой применения насилия» вынуждала бизнесменов передавать их имущество принадлежащим ей компаниям.

 
 
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Генпрокуратура Узбекистана завершила расследование еще одного уголовного дела в отношении Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны. Ее обвиняют в...
 
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