IKEA выплатит 46 млн долларов семье мальчика, которого придавило насмерть комодом

Источник материала: Tut.by

Торговая сеть IKEA выплатит в США $ 46 млн семье двухлетнего мальчика, которого насмерть придавило комодом производства шведской компании. Об этом в понедельник сообщило агентство Associated Press (AP).



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По его данным, Джозеф Дудек погиб в 2017 году в штате Калифорния после того, как на него упал комод серии Malm весом 32 кг, на который он пытался взобраться. Годом ранее Комиссия по безопасности потребительской продукции США заявила о четырех случаях гибели детей в результате инцидентов с комодами Malm. После этого IKEA решила изъять данную серию комодов из продажи.

AP отмечает, что родители мальчика не были осведомлены о массовом отзыве изделия. Они подали иск против шведской компании. Как сообщает агентство, IKEA в итоге урегулировала данное дело во внесудебном порядке, согласившись выплатить указанную сумму.

«Несмотря на то, что ни одно урегулирование не сможет изменить эти трагические события, <…> мы рады, что это судебное разбирательство разрешилось», — говорится в заявлении IKEA.

В 2016 году IKEA выплатила $ 50 млн компенсации для урегулирования судебных дел о трех схожих случаях гибели детей в результате инцидентов с мебелью серии Malm.

IKEA, основанная в 1943 году в Швеции Ингваром Кампрадом, владеет одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома.