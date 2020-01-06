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Эксперты опасаются, что Нотр-Дам спасти не удастся

07.01.2020 19:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ответственные за восстановление собора Парижской Богоматери считают, что следующий этап спасательных работ может вызвать еще больше разрушений, пишет Deutsche Welle.


Фото: Reuters

«Нотр-Дам все еще в опасности», — заявил уполномоченный правительства Франции по восстановлению собора Парижской Богоматери, генерал Жан-Луи Жоржелен в интервью французским СМИ. По его словам, переводить дух пока еще слишком рано. Хотя в целом генерал настроен оптимистично, но надо по-прежнему внимательно следить за состоянием свода.

Сейчас начинаются работы не по восстановлению собора, а по предотвращению его более серьезного разрушения. Гигантский подъемный кран возвышается рядом с собором. С помощью крана высотой 80 метров строители планируют демонтировать металлические строительные леса, которые частично расплавились при пожаре. Всего предстоит убрать около 10 тысяч металлических балок и прутьев.

Это не только сложная, но и опасная для статики свода Нотр-Дама операция. В декабре настоятель собора Патрик Шове сообщил агентству AP, что существует 50-процентная вероятность того, что собор не удастся спасти, так как металлические леса могут рухнуть на еще сохранившуюся часть потолочного свода.

Символ французской столицы и памятник Всемирного культурного наследия сильно пострадал от крупного пожара в апреле 2019 года. Причиной пожара могли стать зажженная сигарета или короткое замыкание во время строительных работ на крыше. Расследование еще не закончено. В результате возгорания обрушились шпиль, куранты и большая часть средневековой деревянной кровли.

Реконструкцию Нотр-Дам планируют начать в 2021 году. В общей сложности, на это собрали почти миллиард евро. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил еще в ночь пожара, что собор Парижской Богоматери будет восстановлен до 2024 года. Эксперты считают такие сроки чересчур жесткими или даже нереалистичными.

По словам Жана-Луи Жоржелена, пока не принято решение о том, каким способом и с использованием каких материалов будут проводиться реставрационные работы в Нотр-Даме.

Усложняет задачу тот факт, что до начала реставрационных работ необходимо удалить многотонный слой ядовитой свинцовой пыли.

 
 
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Ответственные за восстановление собора Парижской Богоматери считают, что следующий этап спасательных работ может вызвать еще больше разрушений.
 
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