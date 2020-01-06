С 2021 года для граждан Украины изменится порядок въезда в Евросоюз

Источник материала: Tut.by

С 2021 года гражданам Украины для въезда в страны Евросоюза перед поездкой необходимо будет зарегистрироваться в системе ETIAS (Европейская система авторизации и информации путешествий) и заплатить сбор в размере € 7. Об этом сообщается на сайте ETIAS, передает РБК .

Уточняется, что регистрацию должны будут проходить граждане тех стран, с которыми у ЕС заключен безвизовый режим. К таким странам относятся Украина, Великобритания, Канада, Австралия, США и другие.

Как сказано на сайте ETIAS, нововведение позволит эффективнее отслеживать туристов, посещающих европейские страны, а также улучшить внешнюю и внутреннюю безопасность ЕС.

Заявления в ETIAS могут быть обработаны в течение 96 часов или меньше, уточняется в сообщении. Однако в некоторых случаях заявку могут рассматривать на протяжении четырех недель, если от заявителя потребуется дополнительная документация. Плата за регистрацию в ETIAS составит € 7, однако для туристов младше 18 или старше 70 лет регистрация будет бесплатной. После регистрации осуществить поездку в европейские страны, входящие в Шенгенскую зону, можно будет в течение 180 дней, учитывая, что непосредственное пребывание в Евросоюзе составит не более 90 дней.

Впервые систему ETIAS предложили ввести в 2016 году. Однако тогда обсуждалось, что плата за регистрацию составит € 5.