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Австралия в огне

07.01.2020 23:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Австралии с сентября бушуют пожары. Погибло минимум 24 человека и почти полмиллиарда животных. Съемочная группа Би-би-си побывала на территориях, пострадавших от огня.

 
 
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В Австралии с сентября бушуют пожары. Погибло минимум 24 человека и почти полмиллиарда животных. Съемочная группа Би-би-си побывала на территориях, пострадавших от...
 
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