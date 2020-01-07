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Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке
08.01.2020 06:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке 8 января около 1.30 по минскому времени. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает
По его словам, целью ударов были авиаьаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся военослужащие США.
Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР).
После атак в Белом доме у президента США Дональда Трампа началось совещание, на которое прибыли министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.
(Будет дополнено)
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Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке 8 января около 1.30 по минскому времени. Об этом заявил официальный представитель Пентагона...
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