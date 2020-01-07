Иран нанес ракетный удар по американским объектам в Ираке

Источник материала: Tut.by

Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке 8 января около 1.30 по минскому времени. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает CNN .

По его словам, целью ударов были авиаьаза Айн аль-Асад на западе Ирака и объект в Эрбиле, где находятся военослужащие США.

Ответственность за атаку взял Корпус стражей исламской революции (КСИР).

После атак в Белом доме у президента США Дональда Трампа началось совещание, на которое прибыли министр обороны США Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео.

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