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НАТО сообщило о выводе части своего контингента из Ирака

07.01.2020 23:28 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в связи обострением международной обстановки из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы принимаем меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей, включая перемещение некоторых сотрудников НАТО в разные места как внутри, так и за пределы Ирака», — сказал собеседник агентства.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство DPA, Североатлантический альянс намерен сохранить свое присутствие в Ираке и готов продолжить подготовку и наращивание военного потенциала, «когда ситуация позволит».

Ранее стало известно, что Канада выводит некоторые войска из Ирака в соседний Кувейт. Также канадские власти заявили о прекращении военных учений на территории страны. «В связи с ситуацией нам стоит приостановить свою работу и сосредоточиться на обеспечении безопасности наших сотрудников», — говорится в письме начальника штаба обороны Канады Джонатана Ванса.

Foxnews сообщает, что Германия планирует"временно сократить" свой контингент, переместив 35 из 120 немецких солдат, служащих на иракских базах в Багдаде и Таджи, в соседние Иорданию и Кувейт. Guardian со ссылкой на британские источники пишет о перемещении 50 солдат из 400 с территории Ирака в Таджикистан.

 
 
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НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в связи обострением международной обстановки из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани. Об...
 
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