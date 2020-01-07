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НАТО сообщило о выводе части своего контингента из Ирака
07.01.2020 23:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в связи обострением международной обстановки из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает
«Мы принимаем меры предосторожности, необходимые для защиты наших людей, включая перемещение некоторых сотрудников НАТО в разные места как внутри, так и за пределы Ирака», — сказал собеседник агентства.
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Ранее стало известно, что Канада
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НАТО выводит часть своего контингента из Ирака в связи обострением международной обстановки из-за убийства военными США иранского генерала Касема Сулеймани. Об...
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