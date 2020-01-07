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Пентагон ожидает, что Иран ответит США на убийство Сулеймани

07.01.2020 23:18 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты ожидают, что Иран в той или иной форме предпримет встречные действия в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС.

«Я думаю, что нам следует ожидать, что они предпримут ответные действия в той или иной форме», — сказал он.

Эспер также заявил, что Сулеймани готовил вылазки против США, которые могли быть совершены в течение нескольких дней.

«Я думаю, что это [последовало бы] в течение нескольких дней», — сказал он, отвечая на вопрос, в какое время Иран якобы планировал атаки на американские объекты.

«Сулеймани являлся террористическим лидером, он проводил террористические действия против США и наших партнеров в течение 20 лет <…>, — считает Эспер. — Он считался законной целью».

Глава Пентагона также заявил, что США не уходят из Ирака.

«Наша политика не изменилась — мы не покидаем Ирак. <…> Мы в Ираке, мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной», — сказал он.

При этом министр обороны США пояснил, что нынешняя передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода.

 
 
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По словам главы ведомства, иранский генерал готовил атаки, которые могли быть совершены в течение нескольких дней.
 
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