Пентагон ожидает, что Иран ответит США на убийство Сулеймани

Источник материала: Tut.by

Соединенные Штаты ожидают, что Иран в той или иной форме предпримет встречные действия в ответ на убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов министр обороны США Марк Эспер, передает ТАСС .

«Я думаю, что нам следует ожидать, что они предпримут ответные действия в той или иной форме», — сказал он.

Эспер также заявил, что Сулеймани готовил вылазки против США, которые могли быть совершены в течение нескольких дней.

«Я думаю, что это [последовало бы] в течение нескольких дней», — сказал он, отвечая на вопрос, в какое время Иран якобы планировал атаки на американские объекты.

«Сулеймани являлся террористическим лидером, он проводил террористические действия против США и наших партнеров в течение 20 лет <…>, — считает Эспер. — Он считался законной целью».

Глава Пентагона также заявил , что США не уходят из Ирака.

«Наша политика не изменилась — мы не покидаем Ирак. <…> Мы в Ираке, мы там, чтобы помогать иракским силам и иракскому правительству стать сильной, независимой и процветающей страной», — сказал он.

При этом министр обороны США пояснил, что нынешняя передислокация американских войск в Ираке не означает их вывода.