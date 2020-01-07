Глава МИД Ирана Джавад Зариф: «В США правит закон джунглей»

Источник материала: Tut.by

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подтвердил информацию о том, что ему не выдали въездную визу в США, и заявил, что Тегеран намерен в рамках закона ответить на убийство генерала Касема Сулеймани, передает BBC News Русская служба .



В давке во время прощания с Сулеймани в Иране погибли десятки человек. Фото: Reuters

Ранее о невыдаче визы Зарифу сообщали СМИ со ссылкой на источники. Чиновник намеревался прибыть в Нью-Йорк для участия в заседании Совета безопасности ООН 9 января.

По словам самого Зарифа, госсекретарь США Майк Помпео объяснил отказ в визе тем, что власти якобы не успели рассмотреть его запрос, который был подан в декабре.

«Я не жду от них [американских властей] соблюдения каких-либо обещаний, поэтому это не стало неожиданностью, но вопрос в том, чего они боятся? Что бы я мог сделать в Нью-Йорке?» — сказал министр.

Как отметил Зариф, США фактически встали на путь войны, убив несколько высокопоставленных иракских и иранских деятелей на чужой территории. Однако эффект от этих действий, по мнению министра, оказался совсем не тем, которого ожидали американцы.

«Я думаю, что госсекретарь Помпео вводит в заблуждение президента [США Дональда] Трампа. Он думает, что люди танцевали на улицах Тегерана и Багдада… Но сейчас, я думаю, он увидел море гуманизма в Ираке и Иране. Неужели он не хочет признаться, что дезориентировал американскую внешнюю политику?» — задался вопросом министр.

Зариф также сообщил, что Тегеран намерен ответить на действия Вашингтона, причем ответные удары будут нанесены только по «законым целям». Подробностей и разъяснений этого выражения чиновник не привел.

По мнению министра, подобное поведение США не должно нравиться и самим американцам.

«США гордятся тем, что они страна закона, а не страна беззаконных людей. Но сейчас там правит закон джунглей», — резюмировал Джавад Зариф.

Обострение кризиса

Очередной кризис в отношениях США и Ирана наступил после того, как 3 января в результате авиаудара США был убит генерал Касем Сулеймани, командующий элитным спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции. Пентагон подтвердил, что Сулеймани был убит по приказу президента США Дональда Трампа.

Авиаудар по Сулеймани был нанесен спустя несколько дней после попытки протестующих в Багдаде взять штурмом американское посольство. В Вашингтоне заявили, что нападение на дипмиссию было совершено по распоряжению генерала Сулеймани.

По информации американских военных, Касем Сулеймани и его спецподразделение несут ответственность за гибель сотен и ранения тысяч американских военных, а также военнослужащих международной коалиции.

Во вторник парламент Ирана единогласно принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации. Согласно тексту документа, в число террористов включаются все члены Пентагона и связанные с ним учреждения и организации, причастные к гибели Сулеймани.

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на убийство американцами Касема Сулеймани, заявил секретарь Совбеза Али Шамхани. Он также отметил, что «даже самый щадящий из них может стать историческим кошмаром для США».