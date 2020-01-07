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В Тегеране рухнул самолет со 180 пассажирами на борту

08.01.2020 06:48 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта, сообщает агентство Tasnim. По данным СМИ, это был Boeing 737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины». О падении также сообщает агентство Fars News.

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Самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта, сообщает агентство Tasnim. По данным СМИ, это был Boeing 737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины». О...
 
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