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В Тегеране рухнул самолет со 180 пассажирами на борту
08.01.2020 06:48 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта, сообщает агентство
(Будет дополнено)
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Самолет со 180 пассажирами рухнул у тегеранского аэропорта, сообщает агентство Tasnim. По данным СМИ, это был Boeing 737 авиакомпании «Международные Авиалинии Украины». О...
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