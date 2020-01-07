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Путин и Эрдоган официально запустили «Турецкий поток»
08.01.2020 19:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле официально запустили газопровод «Турецкий поток». В церемонии также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.
Открывая газопровод российский президент
«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, протяженность газопровода — 930 км. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.
«Турецкий поток» начал работу 1 января 2020 года. До запуска «Турецкого потока» для транспортировки российского газа на юго-восток Европы использовали Трансбалканский маршрут, который проходил через Молдову, Румынию и Украину.
Другой газопровод, «Северный поток — 2», запуск которого из-за
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«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, протяженность газопровода - 930 км. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
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