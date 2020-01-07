Путин и Эрдоган официально запустили «Турецкий поток»

Источник материала: Tut.by

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле официально запустили газопровод «Турецкий поток». В церемонии также приняли участие президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.



Фото: пресс-служба президента России

Открывая газопровод российский президент отметил , что это «во многом уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система», а также «пример взаимодействия и сотрудничества» России и Турции «на благо народов всей Европы».

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря до побережья Турции, протяженность газопровода — 930 км. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — в Южную и Юго-Восточную Европу.



Фото: пресс-служба президента России

«Турецкий поток» начал работу 1 января 2020 года. До запуска «Турецкого потока» для транспортировки российского газа на юго-восток Европы использовали Трансбалканский маршрут, который проходил через Молдову, Румынию и Украину.

Другой газопровод, «Северный поток — 2», запуск которого из-за санкций США перенесли на год , проходит по дну Балтийского моря от России до Германии через экономические зоны Дании, Финляндии и Швеции.