ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп в телеобращении к нации озвучил грядущие меры в отношение Ирана

08.01.2020 20:30 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В конфликте с США Иран был вынужден отступить, и это хорошо для мира. Об этом в телеобращении к нации заявил Дональд Трамп. Он также пообещал Тегерану новые экономические санкции.


Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

«США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.

Американский президент обвинил Тегеран в поддержке терроризма и заверил, что, пока он находится у власти, Иран не будет иметь ядерное оружие.

Он также призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от соглашения по ядерной программе и начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

Ракетные удары Ирана по американским военным базам нанесли незначительный урон. Жертв удалось избежать благодаря работе системы раннего предупреждения.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — заявил Трамп. Он также сообщил, что попросит НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.

«Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете», — обратился Трамп к гражданам и руководству Ирана.

Обострение на Ближнем Востоке

3 января Вашингтон провел спецоперацию, в результате которой погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Позже Трамп заявил, что удары были нанесены по его приказу, а Сулеймани он назвал «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев. Он также пригрозил ударом по 52 объектам в Иране в случае атаки на американцев.

8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что действия Ирана — соразмерная мера самообороны. По его словам, Иран нанес ответный удар в соответствии со статьей 51 Устава ООН после «трусливого нападения на иранских граждан и высокопоставленных чиновников».

«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии», — написал он в Twitter.

Иран также предостерег «от любых дальнейших военных авантюр в свой адрес».

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», - заявил Трамп. Он также сообщил, что попросит НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Путин и Эрдоган официально запустили «Турецкий поток»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
08.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика