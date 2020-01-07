Трамп в телеобращении к нации озвучил грядущие меры в отношение Ирана

Источник материала: Tut.by

В конфликте с США Иран был вынужден отступить, и это хорошо для мира. Об этом в телеобращении к нации заявил Дональд Трамп. Он также пообещал Тегерану новые экономические санкции.



Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

«США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.

Американский президент обвинил Тегеран в поддержке терроризма и заверил, что, пока он находится у власти, Иран не будет иметь ядерное оружие.

Он также призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от соглашения по ядерной программе и начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

Ракетные удары Ирана по американским военным базам нанесли незначительный урон. Жертв удалось избежать благодаря работе системы раннего предупреждения.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — заявил Трамп. Он также сообщил, что попросит НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.

«Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете», — обратился Трамп к гражданам и руководству Ирана.

Обострение на Ближнем Востоке

3 января Вашингтон провел спецоперацию, в результате которой погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Позже Трамп заявил , что удары были нанесены по его приказу, а Сулеймани он назвал «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев. Он также пригрозил ударом по 52 объектам в Иране в случае атаки на американцев.

8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что действия Ирана — соразмерная мера самообороны. По его словам, Иран нанес ответный удар в соответствии со статьей 51 Устава ООН после «трусливого нападения на иранских граждан и высокопоставленных чиновников».

«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии», — написал он в Twitter.

Иран также предостерег «от любых дальнейших военных авантюр в свой адрес».