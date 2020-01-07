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Трамп в телеобращении к нации озвучил грядущие меры в отношение Ирана
08.01.2020 20:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В конфликте с США Иран был вынужден отступить, и это хорошо для мира. Об этом
«США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.
Американский президент обвинил Тегеран в поддержке терроризма и заверил, что, пока он находится у власти, Иран не будет иметь ядерное оружие.
Он также призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от соглашения по ядерной программе и начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.
Ракетные удары Ирана по американским военным базам нанесли незначительный урон. Жертв удалось избежать благодаря работе системы раннего предупреждения.
«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — заявил Трамп. Он также сообщил, что попросит НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.
«Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете», — обратился Трамп к гражданам и руководству Ирана.
Обострение на Ближнем Востоке
3 января Вашингтон провел спецоперацию, в результате которой
8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке. Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что действия Ирана — соразмерная мера самообороны. По его словам, Иран нанес ответный удар в соответствии со статьей 51 Устава ООН после «трусливого нападения на иранских граждан и высокопоставленных чиновников».
«Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии», —
Иран также предостерег «от любых дальнейших военных авантюр в свой адрес».
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«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», - заявил Трамп. Он также сообщил, что попросит НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.
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