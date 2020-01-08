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Украина и Иран объявили траур из-за крушения пассажирского лайнера в Тегеране
09.01.2020 07:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Украина и Иран объявили 9 января траур из-за крушения украинского самолета, на борту которого было 176 человек.
В ночь на четверг президент Украины Владимир Зеленский
Этой же ночью Зеленский подписал указ об объявлении 9 января днем траура в связи с трагедией.
«С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций», —
В Иране 9 января также объявили днем траура по жертвам крушения Boeing и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани,
8 января украинский Boeing 737−800 выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев. Лайнер исчез с радаров через несколько минут после взлета. На борту было 176 человек, все
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8 января украинский Boeing 737−800 выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Лайнер исчез с радаров через несколько минут после взлета. На борту было 176 человек, все...
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