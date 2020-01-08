Украина и Иран объявили траур из-за крушения пассажирского лайнера в Тегеране

Источник материала: Tut.by

Украина и Иран объявили 9 января траур из-за крушения украинского самолета, на борту которого было 176 человек.



Жертвы крушения украинского Boeing 737 в Иране. Фото: Reuters

В ночь на четверг президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по вопросам, связанным с катастрофой самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая произошла 8 января в Тегеране. В совещании приняли участие премьер-министр страны Алексей Гончарук, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко и представители других ведомств.

Этой же ночью Зеленский подписал указ об объявлении 9 января днем ​​траура в связи с трагедией.

«С целью чествования памяти погибших президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций», — сообщили в пресс-службе.

В Иране 9 января также объявили днем траура по жертвам крушения Boeing и давки во время церемонии прощания с погибшим генералом Касемом Сулеймани, сообщил представитель правительства Ирана Али Рабийи.

8 января украинский Boeing 737−800 выполнял рейс PS752 по маршруту Тегеран — Киев. Лайнер исчез с радаров через несколько минут после взлета. На борту было 176 человек, все погибли . Власти Ирана заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание двигателя .