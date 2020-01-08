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Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести США за Сулеймани

09.01.2020 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает ТАСС.


Фото: Reuters

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», — сказал постпред. Он также добавил, что Иран не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Соединенных Штатов.

В то же время, министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран и впредь, будет действовать пропорционально в случае нападения со стороны США, передает Tehran Times.

В ноября на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке. Так Иран отреагировал на убийство командира КСИР Касема Сулеймани, который погиб 3 ноября в результате атаки США вблизи аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что это было сделано по приказу американского президента Дональда Трампа в оборонительных целях. По мнению властей США, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих. В Тегеране убийство генерала назвали «актом международного терроризма» и пообещали отомстить.

 
 
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Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
 
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