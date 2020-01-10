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«Отвечаем за каждое сказанное слово». В Украине назвали приоритетные версии крушения Boeing в Иране

10.01.2020 22:25 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служба безопасности Украины рассматривает две приоритетные версии причин крушения самолета в Иране. Это попадание ракеты и теракт. Однако обе они требуют тщательной проработки. Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, сообщает 112.UA.


В аэропорту «Борисполь». Фото: Reuters

— Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса «Тор» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансах по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сегодня прорабатываются, — заявил Баканов.

Что касается версии теракта, то, по словам главы СБУ, «тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы».

— Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию, — подчеркнул Баканов.

«Главная задача — установить причины трагедии»

Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил сегодня журналистам, что Украина инициирует создание международной коалиции по расследованию авиакатастрофы.

— Наша главная задача — это абсолютно справедливо и беспристрастно установить причины этой трагедии, если кто-то виноват — найти виновных, — сказал Пристайко.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что Иран предоставил украинским специалистам доступ к черным ящикам разбившегося самолета.

— Мы планируем в ближайшее время начать реконструкцию переговоров. Мы также получили доступ к записям переговоров диспетчеров из центра управления полетами в аэропорту Тегерана с нашими пилотами, — сказал Пристайко.

Он отметил, что пока нет оснований говорить о теракте как причине катастрофы, а выводы будут после анализа всего массива информации.

— Мы — страна, которая потеряла самолет, потеряла экипаж, людей, — несем прямую ответственность за каждое слово, сказанное нами. Мы не исключаем ни одной версии, не ищем более простого или более дипломатического пути, — заверил Пристайко.

Дипломат заявил, что если будет доказано, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит иранской ракетой, Киев будет требовать привлечения к ответственности виновных и компенсации от Тегерана.

Глава МИД также проинформировал, что украинским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак до конца расследования.

Ракета или неисправность?

Пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ, разбился 8 января в Тегеране. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

В опубликованном предварительном заключении Организации гражданской авиации Ирана говорится, что причиной аварии стала техническая неисправность. Пилоты украинского самолета не подавали сигнала о нештатной ситуации на борту и не отправляли запроса о помощи.

В США заявили, что украинский самолет был сбит по ошибке иранскими Вооруженными силами. О том, что причиной крушения самолета была не неисправность, заявил и президент США Дональд Трамп. Премьер-министр Канады заявил, что украинский самолет сбила иранская ракета класса «земля — воздух». Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также поддерживает версию о том, что самолет был случайно сбит иранской ракетой.

 
 
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Министр иностранных дел страны Вадим Пристайко заявил сегодня журналистам, что Украина инициирует создание международной коалиции по расследованию...
 
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