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Швейцарский суд обязал Россию выплатить 82 млн долларов украинским компаниям из-за Крыма

11.01.2020 00:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и оставил в силе решение Женевского арбитража. Москва должна выплатить 12 украинским компаниям, которые утратили свои активы в Крыму, 80 миллионов швейцарских франков, или более 82 миллионов долларов.


Фото: Reuters

В апелляции представители России отмечали, что Женевский арбитражный суд не может рассматривать жалобу украинских предприятий. Кроме того, российская сторона настаивала, что украинские инвестиции не подпадают под действие соглашения о защите инвестиций 1998 года между Москвой и Киевом. Однако суд не согласился с этими утверждениями.

Согласно решению Федерального суда Швейцарии, Россия должна будет выплатить компенсацию 12 компаниям. Как отмечает Swissinfo, в их числе нефтедобывающая компания «Укрнафта» и организации, которые были ранее связаны с Игорем Коломойским.

 
 
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Согласно решению Федерального суда Швейцарии, Россия должна будет выплатить компенсацию 12 компаниям. Как отмечает Swissinfo, в их числе нефтедобывающая компания...
 
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