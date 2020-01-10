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В США озвучили новые санкции против Ирана, про которые говорил Трамп
11.01.2020 06:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр финансов США Стивен Мнучин и глава Госдепартамента Майк Помпео во вторник, 10 января, озвучили новые санкции в отношении Ирана, о которых ранее
Как заявил Мнучин, санкции вводятся в качестве ответа на ракетный удар Ирана по американским базам. В пресс-релизе,
Ограничения вводятся также в отношении восьми высокопоставленных иранских чиновников. В том числе, против секретаря Верховного национального совета Ирана, командующего ополчения «Басидж» и некоторых бывших и нынешних руководителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Также, отмечается в документе, одновременно со вступившими в силу ограничительными мерами, президент США подписывает новый указ, который нацелен на «дополнительные источники доходов, используемых иранским режимом для финансирования и поддержки своей ядерной программы, ракетных разработок, терроризма и террористических организаций», а также пагубного влияния в регионе. Этот документ наделяет министра финансов в консультации с внешнеполитическим ведомством вводить санкции в отношении лиц, действующих в различных секторах иранской экономики.
О введении новых жестких санкций против Ирана президент США объявил 8 января.
«Горжусь санкциями»
Бывший главнокомандующий КСИР, секретарь Совета политической целесообразности, генерал Мохсен Резайи написал в своем Twitter, что гордится введенными против него санкциями, хотя и считает их «символичными». «Введение санкций символично и для Америки, и для меня, потому что эта мера не будет иметь никакого экономического эффекта, не будет компенсировать ракетный обстрел и не принесет уважения Вашингтону», — отметил он.
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В пресс-релизе, опубликованном на сайте минфина, отмечается, что ограничительные меры направлены против 17 крупнейших иранских производителей стали, алюминия, меди...
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