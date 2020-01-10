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В Абхазии после протестов Верховный суд отменил итоги президентских выборов и назначил новые

11.01.2020 07:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и назначила повторные выборы президента республики, говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте ВС.


Сухум. Фото: tonkosti.ru

В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК — недействительными.

Отмена итогов сентябрьских выборов была главным требованием оппозиции, выступающей против действующего президента Рауля Хаджимбы. Автором иска был оппозиционный политик Алхас Квициниа, который претендовал на пост главы государства. Сам он назвал решение комиссии справедливым. «Я очень благодарен таким ответственным людям в такой серьезной ситуации, которые вынесли справедливое, а самое главное, законное решение», — цитирует политика агентство ТАСС.

Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступает в силу с момента провозглашения.

Комментируя решение кассационной коллегии Верховного суда, вице-президент Абхазии Аслан Барциц заявил агентству РИА «Новости», что власти будут его опротестовывать. «Сейчас изучаем решение, но в целом не согласны», — заявил он.

Ситуация в Абхазии обострилась накануне. В четверг участники акции протеста в Сухуме захватили здание президентской администрации и потребовали признать недействительными результаты президентских выборов 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба. За это проголосовал и парламент страны, однако сам глава Абхазии отказался от отмены итогов выборов, объяснив это необходимостью разработки мер для разрядки ситуации.

В Минобороны Абхазии в свою очередь заявляли, что армия не будет принимать участие в политических событиях. Позднее, однако, власти допустили применение силы против протестующих, пояснив, что это будет зависеть от их действий и формы ведения переговоров.

 
 
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В соответствии с документом итоги второго тура выборов, состоявшихся 8 сентября, признаны несостоявшимися, а протоколы ЦИК - недействительными.
 
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