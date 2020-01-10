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Иран признал, что украинский пассажирский самолет сбит в результате «человеческой ошибки»
11.01.2020 07:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, рухнувший в Тегеране, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Ирана распространили иранские СМИ.
Крушение самолета случилось на фоне повышенной боевой готовности Ирана из-за возможных ракетных ударов со стороны США, передает заявление военных агентство
Военные заявили, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта и был сбит в результате "человеческой ошибки".
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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, рухнувший в Тегеране, был случайно сбит в результате «человеческой ошибки».
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