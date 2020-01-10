Иран признал, что украинский пассажирский самолет сбит в результате «человеческой ошибки»

Источник материала: Tut.by

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ, рухнувший в Тегеране, был случайно сбит в результате "человеческой ошибки". Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Ирана распространили иранские СМИ.



Фото: Reuters

Крушение самолета случилось на фоне повышенной боевой готовности Ирана из-за возможных ракетных ударов со стороны США, передает заявление военных агентство Irna . Там также отметили, что к тому времени увеличилось количество полетов американской военной авиации около границ Ирана

Военные заявили, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта и был сбит в результате "человеческой ошибки".