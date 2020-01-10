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Семь стран временно лишили права голоса в ООН

11.01.2020 18:01 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации. Об этом сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.

Фото: пресс-центр ООН

В организации рассказали, что страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.

Сейчас таких стран 10. Семь из них — Венесуэлу, Гамбию, Йемен, Лесото, Ливан, Тонга и Центрально-Африканскую Республику (ЦАР) временно лишили права голоса.

Остальным трем, несмотря на то, что за Коморскими Островами, Сан-Томе и Принсипи и Сомали числится задолженность по уплате ОООН денежных взносов, разрешено принимать участие в голосовании в Генеральной Ассамблее.

В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран. Среди них и США — долг США ООН по-прежнему составляет 492 миллиона долларов.

 
 
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Семь государств-членов ООН временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации.
 
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