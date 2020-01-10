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В Ираке убили оператора видеоагентства Ruptly
11.01.2020 18:27 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Оператора видеоагентства Ruptly Саафа Гали убили в Ираке,
«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе. Мы сделаем все, чтобы помочь его семье», — написала она.
Какие-либо подробности она не сообщила.
Ruptly входит в структуру телеканала RT. Это первое российское видеоагентство, работающее на международном уровне.
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Ruptly входит в структуру телеканала RT. Это первое российское видеоагентство, работающее на международном уровне.
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