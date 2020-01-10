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В Иране студенты вышли на акцию протеста после признания вины за сбитый самолет

11.01.2020 19:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Тегеране возле университета имени Амира Кабира студенты вышли на акцию протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета МАУ, сбитого иранской ракетой, передает iranintl.com.


Фото: iranintl.com

Акция проходит под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты также скандировали «Позор» в отношении иранских лидеров и призывали к справедливости.

Протестующие также несли свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это граждане Ирана, Канады, Швеции, Украины, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

В субботу, 11 января, Иран официально признал, что украинский самолет был сбит ракетой. Военные заявили, что в момент трагедии пассажирский лайнер находился вблизи важного военного объекта — его приняли за «вражескую цель». Президент Ирана Хасан Роухани назвал произошедшее трагическим инцидентом и катастрофической ошибкой. Роухани выразил глубокие соболезнования близким погибших и пообещал продолжить расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных.

По словам командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, а связь в этот момент была неисправна.

 
 
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Акция проходит под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты также скандировали «Позор» в отношении иранских лидеров и призывали...
 
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