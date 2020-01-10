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В Иране студенты вышли на акцию протеста после признания вины за сбитый самолет
11.01.2020 19:36 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Тегеране возле университета имени Амира Кабира студенты вышли на акцию протеста с требованием наказать виновных в крушении самолета МАУ, сбитого иранской ракетой, передает
Акция проходит под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты также скандировали «Позор» в отношении иранских лидеров и призывали к справедливости.
Протестующие также несли свечи и цветы в память о погибших пассажирах самолета.
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это
В субботу, 11 января, Иран
По словам командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде, система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету, а связь в этот момент была неисправна.
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Акция проходит под лозунгом: «Отставки недостаточно, нужно судебное преследование». Студенты также скандировали «Позор» в отношении иранских лидеров и призывали...
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