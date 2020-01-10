Путин прокомментировал сообщения о российских наемниках в Ливии

Источник материала: Tut.by

Вопрос о наемниках из ЧВК Вагнера в Ливии, охваченной гражданской войной, прозвучал на совместной пресс-конференции Владимира Путина и Ангелы Меркель по итогам переговоров в Москве, пишет РБК .



Фото: пресс-служба президента России

Президент России Владимир Путин допустил, что в Ливии могут быть россияне, участвующие в военных действиях, однако они не представляют интересы России. Так российский лидер ответил на вопрос журналистов, может ли глава государства подтвердить что в Ливии присутствуют наемники из ЧВК Вагнера.

«Если там [в Ливии] и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства», — сказал Путин. Также они «денег от российского государства не получают», добавил он.

О том, что в Ливии на стороне армии Халифы Хафтара участвуют наемники из ЧВК Вагнера в сентябре сообщало агентство Bloomberg. По его данным, в Ливию тогда прибыли 100 российских наемников для участия в наступлении армии Хафтара на Триполи. Однако представитель Хафтара и МИД России эту информацию тогда опровергали. В конце декабря президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что в Ливии находятся до 2 тыс. бойцов из ЧВК Вагнера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тогда эти заявления, сказал что после начала гражданской войны Ливия стала «пристанищем для наемников из целого ряда, из огромного количества стран».

С 2011 года в Ливии после свержения Муаммара Каддафи продолжается противостояние между Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием Хафтара и правительством национального единства (ПНЕ) во главе с премьером Фаизом Сараджем, контролирующим Триполи.