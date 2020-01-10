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Президент Ирана согласился на все условия Зеленского: полное признание вины и выплату компенсаций
11.01.2020 20:28 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны. Об этом
Хасан Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате катастрофы самолета рейса PS752 МАУ. Он принес извинения от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Ирана полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.
Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.
Президент Украины отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.
«Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе — до 19 января — тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться», — подчеркнул Зеленский.
Роухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.
Также МИД Украины направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе — юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. «Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе», — добавили в пресс-службе офиса.
Таким образом, президент Ирана согласился на все условия президента Украины. Утром 11 января Владимир Зеленский
«Мы ждем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечения виновных к ответственности, возвращение тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам», — заявил Зеленский.
Катастрофа в Тегеране
Напомним, пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший украинской авиакомпании МАУ, разбился в Тегеране 8 января. В результате катастрофы погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа — это
В субботу, 11 января, Иран
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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
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