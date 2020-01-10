ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Франции готовы пойти на уступки противникам пенсионной реформы

11.01.2020 21:25 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Французское правительство выразило готовность временно отказаться от вызывающего наибольший протест пункта пенсионной реформы — поэтапного повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуар Филипп в письме профсоюзам, распространенном в субботу, 11 января, пишет DW.


Фото: Reuters

Отказом от повышения пенсионного возраста правительство хочет продемонстрировать доверие к своим социальным партнерам, указывается в письме.

Письмо было обнародовано на фоне очередных протестов во многих крупных городах страны. Во время акции в Париже были отмечены столкновения радикально настроенных демонстрантов с полицией. Группа манифестантов с закрытыми лицами начали разбивать витрины магазинов и забрасывать полицейских различными предметами. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ.

Протесты против пенсионной реформы во Франции продолжаются с начала декабря. Профсоюзы намерены проводить их до тех пор, пока президент Эмманюэль Макрон не отзовет свой проект пенсионной реформы. Правительство хочет объединить сложную систему, которая, помимо общей пенсии, предусматривает специальные меры для 42 секторов. Привилегии для работников отдельных отраслей планируется упразднить. Правительство рассчитывает принять планы реформы 22 января.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр Франции Филипп заявил о готовности отказаться от повышения пенсионного возраста до 64 лет.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Президент Ирана согласился на все условия Зеленского: полное признание вины и выплату компенсаций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
11.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика