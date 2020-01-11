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В Абхазии отменили результаты выборов и назначили дату новых
12.01.2020 14:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Абхазии назначила повторные выборы президента республики на 22 марта после того, как итоги предыдущего голосования были отменены Верховным судом страны, сообщил журналистам в воскресенье председатель избиркома Тамаз Гогия.
«Дата проведения повторных выборов назначена на 22 марта 2020 года. Проголосовали, практически единогласно приняли данное решение», — сказал он.
Гогия уточнил, что решение принималось в ускоренном режиме. Часть членов комиссии не находилась в эти дни в Абхазии. Чтобы вернуться в Сухум к собранию избиркома, им пришлось менять билеты. В письменном виде решение будет представлено немного позднее, такая возможность предусмотрена законом.
Глава избиркома также подчеркнул, что ЦИК, который являлся ответчиком в суде по иску об отмене результатов президентских выборов, со своей стороны стремился во время выборов принять «самое правильное и верное решение». Однако выборное законодательство Абхазии имеет ряд коллизий, избирком обращался с просьбой разъяснить их, в том числе в парламент страны.
«Мы к законодателю обращались, в судебные органы обращались — куда только возможно. Мы приняли на тот момент консолидированное решение, оно было заблаговременно принято, за неделю до дня голосования. И за этот срок любой гражданин мог обратиться с исковым заявлением в суд», — отметил он.
По словам главы комиссии, ЦИК не согласен с решением Верховного суда Абхазии, но признает вердикт и исполняет его. «Есть решение суда, мы признаем решение суда и действуем в рамках решения суда».
При этом комиссия не исключает обжалования отмены итогов выборов президента. «Мы за собой право обжалования оставляем», — сказал Тамаз Гогия, отвечая на вопрос о возможности обжалования решения со стороны ЦИК.
В пятницу Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы. Судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.
Хаджимба намерен обжаловать решение суда и баллотироваться на новых выборах, если они все-таки будут назначены. Кроме того, ЦИК и глава государства утверждают, что по действующему законодательству Хаджимба должен продолжить руководить страной до повторного голосования. Лидер оппозиции Аслан Бжания заявлял, что примет решение о выставлении своей кандидатуры для участия в новых выборах после преодоления общественно-политического кризиса в республике. Проигравший с минимальным отрывом голосов второй тур выборов Квициния пока не определился, примет ли он участие в повторном голосовании.
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Повторные выборы президента республики назначили на 22 марта.
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