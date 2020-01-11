В Австралии с воздуха сбросили тысячи килограммов моркови, чтобы накормить пострадавших от пожаров животных

Источник материала: Tut.by

Австралийская национальная служба парков и дикой природы организовала доставку еды для животных, которые живут в труднодоступных местах и зонах, пострадавших от масштабных лесных пожаров. Об этом пишет TJournal .



Фото: Matt Kean MP / facebook.com

Огонь уничтожил их привычную пищу, поэтому власти Австралии решили накормить животных с воздуха. Для этого на вертолеты погрузили тысячи килограммов продовольствия, в основном — моркови и бататов. Австралийские службы просто сбрасывали продукты с высоты на землю.

Министр окружающей среды штата Новый Южный Уэльс (он больше всего пострадал от пожаров) прозвал акцию «Операция скалистый кенгуру», в честь животных, которые первыми получили доставку продовольствия.



Фото: Matt Kean MP / facebook.com

В соцсетях оценили усилия австралийских служб, но в то же время понадеялись, что «дождь из моркови» не нанесёт животным увечий. «Только представьте, как удивлённо и восхищённо скалистые кенгуру отреагируют на дождь из батата», написал один из пользователей Twitter. «Представьте, что вы скалистый кенгуру или другое дикое животное, и вас бьёт по голове упавшая с высоты на огромной скорости морковь», отметил другой.