На Филиппинах проснулся вулкан. Он выбросил столб пепла высотой в несколько километров

Источник материала: Tut.by

Власти Филиппин объявили эвакуацию населенных пунктов, которые находятся в зоне действия извержения вулкана Тааль. Об этом 12 января сообщает RTVI со ссылкой на CNN .



Фото: Danny Ocampo / volcanodiscovery.com

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил, что вскоре может произойти «опасное взрывное извержение». Институт также рекомендовал эвакуировать всех жителей в радиусе 14 километров из-за «высокого риска пирокластических потоков и вулканического цунами».

Всего власти эвакуируют больше 80 тысяч человек из трех городов в провинции Батангас. Местные чиновники заверили, что у них хватит запасов, чтобы обеспечить потенциальных пострадавших от извержения Тааля.