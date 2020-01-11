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На Филиппинах проснулся вулкан. Он выбросил столб пепла высотой в несколько километров

12.01.2020 19:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Филиппин объявили эвакуацию населенных пунктов, которые находятся в зоне действия извержения вулкана Тааль. Об этом 12 января сообщает RTVI со ссылкой на CNN.


Фото: Danny Ocampo / volcanodiscovery.com

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил, что вскоре может произойти «опасное взрывное извержение». Институт также рекомендовал эвакуировать всех жителей в радиусе 14 километров из-за «высокого риска пирокластических потоков и вулканического цунами».

Всего власти эвакуируют больше 80 тысяч человек из трех городов в провинции Батангас. Местные чиновники заверили, что у них хватит запасов, чтобы обеспечить потенциальных пострадавших от извержения Тааля.

Кроме того, международный аэропорт Манилы временно приостановил работу, находящийся в 85 километрах от вулкана.Усиление вулканической активности было зафиксировано в 14:00 по местному времени (07:00 по Минску). В это время произошел сильный взрыв, в результате которого образовался столб вулканического пепла высотой километр. Через несколько часов столб дыма поднялся до высоты 10−15 километров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от YoloQueen

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Филиппин объявили эвакуацию населенных пунктов, которые находятся в зоне действия извержения.
 
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