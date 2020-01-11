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На Филиппинах проснулся вулкан. Он выбросил столб пепла высотой в несколько километров
12.01.2020 19:59 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Власти Филиппин объявили эвакуацию населенных пунктов, которые находятся в зоне действия извержения вулкана Тааль. Об этом 12 января
Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии предупредил, что вскоре может произойти «опасное взрывное извержение». Институт также рекомендовал эвакуировать всех жителей в радиусе 14 километров из-за «высокого риска пирокластических потоков и вулканического цунами».
Всего власти эвакуируют больше 80 тысяч человек из трех городов в провинции Батангас. Местные чиновники заверили, что у них хватит запасов, чтобы обеспечить потенциальных пострадавших от извержения Тааля.
Кроме того, международный аэропорт Манилы временно
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