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Президент Абхазии ушел в отставку
12.01.2020 20:32 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.
«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил
Документальным подтверждением отставки Хаджимбы ТАСС в настоящий момент не располагает, на официальном сайте президента информации об отставке также нет.
Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Хаджимба сказал: «Жизнь покажет», передает «
Ранее в воскресенье ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему. После этого Рауль Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.
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Экс-премьер Абхазии Шамба зачитал оппозиционерам заявление президента Хаджимбы об отставке.
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