Президент Абхазии ушел в отставку

Источник материала: Tut.by

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял решение сложить свои полномочия. Соответствующее заявление зачитал собравшимся у государственной дачи президента бывший премьер-министр страны Сергей Шамба.



Фото: presidentofabkhazia.org

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сообщил он, процитировав заявление Хаджимбы. Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подтвердил ТАСС эту информацию.

Документальным подтверждением отставки Хаджимбы ТАСС в настоящий момент не располагает, на официальном сайте президента информации об отставке также нет.

Отвечая на вопрос, будет ли он принимать участие во внеочередных выборах президента Абхазии, Хаджимба сказал: «Жизнь покажет», передает « Интерфакс »

Ранее в воскресенье ЦИК Абхазии назначил повторные выборы президента на 22 марта. ЦИК не согласился с решением Верховного суда республики об отмене результатов 2-го тура выборов, но вынужден подчиниться ему. После этого Рауль Хаджимба заявил, что намерен оспорить решение о повторных выборах.