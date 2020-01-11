В Ираке неизвестные обстреляли американскую базу ВВС

Источник материала: Tut.by

В Ираке неизвестные обстреляли расположенную к северу от Багдада авиабазу Балад, которую используют американские военные. Как сообщает агентство Reuters, всего по объектам на территории аэродрома было выпущено восемь реактивных снарядов.

В сообщении иракских военных указывается, что в результате обстрела никто не погиб. Ранения получили четыре человека, в том числе двое офицеров. Сообщений о пострадавших из числа американских военнослужащих не поступали.

Пока нет информации, кто несет ответственность за случившееся.