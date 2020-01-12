Бывший посол Беларуси дал прогноз о ситуации на Ближнем Востоке

Источник материала: Tut.by

Чем грозит конфликт между США и Ираном? Андрей Савиных — бывший посол Беларуси в Турции и Ираке — дал свой прогноз в эфире программы « Контуры » на телеканале ОНТ.



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— У меня лично ситуация в регионе вызывает и опасение, и огромное сожаление. Почему? Потому что люди живут десятилетиями в условиях непрекращающегося конфликта и перспективы урегулирования, честно говоря, не просматриваются, — сказал Савиных. — Если говорить о «третьей мировой» или какой-то глобальной войне — могу успокоить: я не считаю, что кризис закончится какими-то широкомасштабными военными действиями. Этого никто себе не может позволить. Но, к сожалению, вынужден сказать, что и мира этот регион не увидит еще очень долго. Есть серьезные игроки, которые заинтересованы в том, чтобы конфликты продолжались. Может быть, разрастались, уменьшались — но тем не менее не затухали. Вне всякого сомнения, мира там не приходится ожидать.

Ведущий поинтересовался: верно ли мнение, что пока в этом регионе будет нефть, там будет война?

— В принципе, да, — ответил Савиных. — Я думаю, только нефтью вопросы не исчерпываются. Есть еще и транспортные соображение — логистические коридоры. И не забывайте про Шелковый путь, который проходит через Иран и Турцию на юг Европы. Это тоже очень серьезная транспортная артерия, которая составляет конкуренцию Суэцкому каналу и морскому пути. Поэтому здесь комплекс, клубок проблем. Легче перечислить проблемы, которых там нет, чем те, которые там есть.